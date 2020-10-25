Bin 820 testten 9’u pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 820 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduklarını, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.
24 Ekim itibarıyla KKTC’de Covid-19 genel durumu şöyle;
"Dün yapılan test sayısı: Bin 820
Saptanan pozitif vaka sayısı: 9
Ülke dışından gelen vakalar: 3
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar: 2
Yerel vakalar: 4
İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı: 2
Dün Kaybedilen Vaka Sayısı: 0
Yapılan toplam test sayısı: 210.497
Toplam vaka sayısı: 894
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 816
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 73
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 24
Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 49
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 5
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: yok."
Güney’de 130 yeni vaka
Öte yandan Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 130 yeni Covid-19 vakası saptandı. 4 bin 285 test yapılırken, toplam vaka sayısı 3 bin 444 oldu.