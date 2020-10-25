Bin 820 testten 9’u pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 820 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduklarını, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

24 Ekim itibarıyla KKTC’de Covid-19 genel durumu şöyle;

"Dün yapılan test sayısı: Bin 820

Saptanan pozitif vaka sayısı: 9

Ülke dışından gelen vakalar: 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar: 2

Yerel vakalar: 4

İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı: 2

Dün Kaybedilen Vaka Sayısı: 0

Yapılan toplam test sayısı: 210.497

Toplam vaka sayısı: 894

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 816

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 73

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 24

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 49

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 5

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: yok."

Güney’de 130 yeni vaka

Öte yandan Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 130 yeni Covid-19 vakası saptandı. 4 bin 285 test yapılırken, toplam vaka sayısı 3 bin 444 oldu.