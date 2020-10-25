Bin 820 testten 9’u pozitif çıktı

2 kişi taburcu edildi

Bin 820 testten 9’u pozitif çıktı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 820 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduklarını, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi. 

24 Ekim itibarıyla KKTC’de Covid-19 genel durumu şöyle;

"Dün yapılan test sayısı: Bin 820 
Saptanan pozitif vaka sayısı: 9 
Ülke dışından gelen vakalar: 3 
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar: 2 
Yerel vakalar: 4 
İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı: 2  
Dün Kaybedilen Vaka Sayısı: 0 
Yapılan toplam test sayısı: 210.497 
Toplam vaka sayısı: 894 
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 816 
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 73
 Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 24
Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 49 
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 5 
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: yok."

Güney’de 130 yeni vaka
Öte yandan Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 130 yeni Covid-19 vakası saptandı. 4 bin 285 test yapılırken, toplam vaka sayısı 3 bin 444 oldu.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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