Halk protesto etti

Hukuk komitesine havale edildi.

Meclis birleşiminden sonuç çıkmamasına tepki gösteren bazı gruplar ise protesto eylemi düzenledi.

Adı “Altın pasaport” skandalına karışan Dimitris Şilluris’ten boşalan Rum Meclis Başkanlığı’na ise AKEL Milletvekili Adamos Adamu, ELAM’lı iki vekil dışındaki bütün vekillerin (53) olumlu oyu ile 12’nci başkan seçildi.

Rum basını Adamu’nun Meclis Başkanı olarak yaptığı ilk konuşmada “yerin altına girdik demeyim ama yere çakıldık. Kaybettiğimiz itibarı geri kazanmak için sorumluluğumuzu üstlenip sorumluluk duygusu ile çalışalım” sözünü öne çıkardı.

Politis “Kendini Fesh Şovu İle Yere Çakıldılar… Mea Culpa (benim suçum), Özürler, Karşılıklı Suçlamalar ve Çokça Popülizm” başlığıyla manşete çektiği haberinde Adamos Adamu’nun seçildikten sonra, milletvekillerini “lafı bırakmaya, meclisin itibarını ve haysiyetini restore etmeye odaklanmaya” da çağırdığı sözleriyle, Güney Kıbrıs’ın ve Güney’deki siyasi yaşamın durumunu tarif ettiğine” dikkat çekti.

Gazete “ülkede hüküm sürmekte olan sorunların ve yolsuzluğun göğüslenmesi” bağlamında konuşmalar yapan milletvekillerinin, meclisin kendini feshetmesi tartışmasına girdiğini ancak böyle bir gelişmenin “sadece meclisin değer kaybetmesine neden olacağının” görüldüğünü yazdı.

Haberde, meclisin kendini feshetmesi önerisi üzerine yapılan bazı konuşmalara da yer verildi.

Gazeteye göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu Anastasiadis hükümetinin, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasının her ne pahasına olursa olsun devamını sağlamak için yaptığı manevralara değinmeden, DİSİ’nin yaptığı hatalardan söz etti ve DİKO’nun tek temiz parti olduğunu savunarak devlet bütçesine onay vermeme tehdidini sürdüremesin diye 67’nci maddenin işletilmesinden yana oy kullanacaklarını söyledi.

Kiprianu da özür diledi

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu AKEL Milletvekili H. Ciovanni’nin milletvekilliğine yeniden seçilmesine olanak tanıyan prosedürlere değinmeksizin, AKEL’li yetkililerin yıllardır sürdürdüğü davranış şekli ve AKEL’in 2016’dan beri pasaportlarla ilgili hukuksuzlukları açıklamış olmasına rağmen hiçbir zaman yatırım karşılığı pasaport uygulamasının iptalini istememesi nedeniyle özür diledi.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos yatırım karşılığı verilen vatandaşlıklar dosyasının başsavcılığa teslim edilmemesi halinde partisinin devlet bütçesine olumlu oy vermeyeceğini söyledi.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise konuşmasının büyük bölümünü, El Cezire’ye bilgi sızdırmış olabileceğine işaret ettiği milletvekiline ayırdı ve ezelden beridir yaşanan bütün skandallarla ilgili dosyaların açılmasını istedi.

Ekologlar Başkanı Yorgos Perdikis ise “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin rezil olmasının ana suçlusu hükümettir” dedi, meclisin kendini feshetmesinde ise “halk istiyor” diyerek ısrar etti. Gazete Pertikis’in ısrarlı olmasına rağmen “40 gün içerisinde erken seçime gidilmesi halinde büyük ihtimalle mevcut vekillerin yeniden seçileceğini ve hiçbir siyasi partinin halkın önüne ciddi bir politika koyamayacağını bildiğine” dikkat çekti.