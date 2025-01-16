Yazık oldu

Geçitköy Barajı Pompa İstasyonu'nda çalışan 42 yaşındaki Halit Çeliksu, bakım işi yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; önceki gün Geçitköy Barajı Pompa İstasyonu içerisinde çalışan Çeliksu, bakım işi yaptığı sırada muhtemelen elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Çeliksu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çeliksu’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “vücudundan elektrik akımı geçmesi" sonucu olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

