Yazıklar olsun

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan olayda Türkmenistan uyruklu Nargiza Pirimova isimli kadının, 10 yaşındaki kız çocuğunu yanlış havlu verdiği gerekçesiyle feci şekilde dövdüğü ileri sürüldü. Olayın küçük kızın öğretmeni tarafından ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Eşiyle ayrı yaşadığı ve bakıcılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen zanlı yapılan şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada aktarılan bilgilere göre; hava sıcak olmasına rağmen 2 gün üst üste okula montla giden ve montunu çıkarmayan 10 yaşındaki çocuk, öğretmenin dikkatini çekti. Öğretmenin ısrarlı soruları üzerine küçük kız, annesi tarafından dövüldüğünü söyledi.

Durum Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bildirildi ve polis soruşturması başladı. Hastanede kontrolden geçirilen küçük kızın sağ kol ve her 2 ayağında ödem ve morluklar tespit edildi. Olayın ortaya çıkması üzerine zanlı gözaltına alınırken, küçük kız ile birlikte 3 kardeşi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından koruma altına alındı.

Öğretmen şüphelendi

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görevli polis memuru Hasan Tanyeri, olayın 2 Haziran 2022 tarihinde ortaya çıktığını söyledi. Polis, okula 2 gün üst üste mont ile giden ve üzerinden çıkarmayan 10 yaşındaki Türkmenistan uyruklu kız çocuğunun durumundan şüphelenen öğretmenin, sorular sorması üzerine annesi tarafından dövüldüğünü öğrendiğini ve yetkililere bildirdiğini açıkladı.

Sosyal Hizmetler devreye girdi

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin devreye girdiğini ve polis soruşturmasının başladığını belirten Hasan Tanyeri, Nargiza Pirimova’nın gözaltına alındığını aktardı. Polis, küçük kızın sosyal hizmet görevlisi eşliğinde ifade verdiğini ve yanlış havlu verdiği gerekçesi ile annesi tarafından dövüldüğünü anlattığını açıkladı. Polis, küçük kızın doktor kontrolünden geçirildiğini ve sağ kolu ile her iki ayağından ödem ve morluklar tespit edildiğini de bildirdi. Darp edilen çocuk ve yaşları 11 ile 16 arasında değişen 3 kardeşinin Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından koruma altına alındığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin, 75 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargı kararı verdi.