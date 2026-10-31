YDP adayları başvuru yaptı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 6 Aralık’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) resmi başvuruda bulundu.

Milletvekili ve yerel seçim adayları ile partililer eşliğinde Mahkemeler önüne gelen YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Genel Sekreter Erşah Sabit Yılmaz ile birlikte milletvekili adaylık başvuru evraklarını YSK’ya sundu.

Başvurunun ardından Mahkemeler önünde basına açıklama yapan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Yeniden Doğuş Partisi’nin 6 Aralık seçimlerinde halkın teveccühüyle Meclis’e iyi sayıda milletvekili göndererek anahtar parti olacağına inandığını söyledi.

Zorlu bir aday belirleme sürecinin ardından adaylarını belirleyerek başvuru evraklarını YSK’ya teslim ettiklerini kaydeden Arıklı, YSK’nın adayları kesinleştirmesinin ardından yoğun bir seçim kampanyası yürüteceklerini belirtti.

Arıklı, “YDP’nin bütün milletvekili adayları, belediye meclis üyesi adayları ve Lefkoşa Belediye Başkan adayımızla birlikte adım adım, kapı kapı dolaşarak, her evin kapısını çalarak, herkesle el sıkışarak yoğun bir seçim kampanyası yürüteceğiz. 6 Aralık gecesi zafere ulaşma ümidiyle bugün yola çıkmış bulunuyoruz.” dedi.

Diğer siyasi partilerin de adaylık başvuru evraklarını YSK’ya teslim ettiğini ifade eden Arıklı, “Zorlu bir yarış olacak. İnanıyorum ki bu yarışın sonunda YDP, 6 Aralık gecesi anahtar parti olarak halkın teveccühüyle Meclis’e oldukça iyi sayıda milletvekili göndererek bu süreci tamamlayacak.” diye konuştu.

Arıklı, tüm siyasi partilere başarılar dileyerek, seçim sürecinin kazasız, belasız ve sorunsuz geçmesi temennisinde bulundu.

