YDP Milletvekili Atalay, başkanlık için adaylık başvurusunu yaptı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Talip Atalay, “Güç sende, gücünü göster” sloganıyla Parti Genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.



Böylece YDP'nin hafta sonu yapılacak ancak nisap sağlanamayacağı için 3 Mart'a ertelenmesi beklenen kurultayında genel başkanlığa aday olanların sayısı ikiye yükseldi. Partinin şimdiki Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan

Arıklı da adaylık başvurusunu geçen cuma yapmıştı.

-"Bölme kırma değil, kırılanın onarılması..."

Adaylık başvurusunun ardından YDP Genel Merkez’inde basın toplantısı düzenleyen YDP Milletvekili Talip Atalay, adaylık sürecinde kırıcı ve tehditkâr söylemlerin doğru olmadığını dile getirerek, partinin bölünmesi veya kırılmasını değil kırılanın onarılmasını istediklerini söyledi.

Demokrasilerin en önemli unsurunun seçim olduğuna dikkat çeken Atalay, demokratik seçimlerin daima partileri büyüten, olgunlaştıran ve seçme seçilme hakkı üzerinden gelişmesini sağlayan, güven veren zeminler olduğunu belirtti.

Seçim sürecinde bazı seçmenlere birtakım yaklaşımları çok yakıştırmadıklarını dile getiren Atalay, seçmenlerin iyiyi, kötüyü ayırt edebilecek düzeyde olduğunu ve bu seçimin bir demokrasi şöleni halinde gerçekleşmesini temenni etti.

“Kim seçilirse seçilsin kucaklaşabileceğimiz bir süreç olmasını arzu etmekteyiz ve bunu bekliyoruz.” diyen Atalay, "parti bölünür" ifadelerinin son derece talihsiz ifadeler olduğunu söyledi.

-“Partiden ayrılmayacağım…”

Seçimi kazanması veya kaybetmesi halinde partiden ayrılmayacağını ifade eden Atalay, parti bölünecek korkusu vermenin anlamsız olduğunu" belirtti.

Partinin ancak bir değişim ve dönüşümle ayağa kalkabileceği düşüncesinden hareketle adaylık sürecinin başladığını dile getiren Atalay, kendisini tabanın teşvik ettiğini söyledi ve özellikle fakat parti ile alakalı gelecek endişesi taşıdığından dolayı aday olduğunu belirtti.

Adaylığının gerekçesinin sadece reel gerçeklik olduğunu dile getiren Atalay, “Ben Erhan Bey'e de başarılar diliyorum.” dedi.

Özellikle sosyal medyada, parti çalışanlarına ve istihdam edilenlere yönelik yapılan kırıcı, tehditkâr söylemlerin doğru olmadığını dile getiren Atalay, bu tip ifadelerin kullanılmasını doğru bulmadığını belirtti.

Kendilerinin, partinin bölünmesi değil büyümesi arzusunda olduklarını söyleyen Atalay, partide şu anda bir dinamizm oluştuğunu kaydetti.

Partiyi bölenin ancak, kalplerin, gönüllerin kırılması; kırıcı söz ve davranışların yanı sıra tehditlerin, ithamların olduğunun asla unutulmaması gerektiğini kaydeden Atalay, iddialara cevap vermenin hakları olduğunu fakat iddialara cevap verirken bile savunmak amaçlı verilmesi gerektiğini söyledi ve kırıcı, dökücü olunmaması tavsiyesinde bulundu.

Atalay ayrıca, partinin iktidar yürüyüşünün yeniden başlatılması temennisinde bulundu.

-Büyükyılmaz

YDP Başkan Yardımcısı ve Kurultay Komite Başkanı Turan Büyükyılmaz da söz alarak, YDP’nin 4. Olağan Genel Kurul’unun 17 Şubat Cumartesi gerçekleşmesi için 7 bin 559 üyenin yarısından bir fazla katılım olma zorunluğundan dolayı Kurultay’ın 3 Mart tarihinde yapılacağını kaydetti.

Genel Başkanlığa aday olan Milletvekili Talip Atalay’ın adaylığını komite olarak incelediklerini ve teslim aldıklarını dile getiren Büyükyılmaz, Talip Atalay’a başarılar diledi.

Her iki adayın da çok değerli ilim ve bilim insanı olduğunu dile getiren Büyükyılmaz, Kurultay bittikten sonra kucaklaşma ve büyümenin olması gerektiğini belirtti.

Konuşmasının ardından Büyükyılmaz, Atalay’a partinin kurultayda oy kullanabilecek üye listesini teslim etti.