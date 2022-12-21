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200 talihli daha belirlendi

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‘Diyalog okurları milyoner olacak’ kampanyasının iki hafta çekilişinde 200 talihli daha belirlendi

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200 talihli daha belirlendi

  Diyalog gazetesinin düzenlediği kampanya çerçevesinde iki hafta çekilişi yapıldı.
tv2020’de canlı yayında yapılan çekilişte Devlet ve Milli Piyango bileti kazanan 200 okuyucu daha dün belirlendi. 
  Şanslı okurlar biletlerini hafta içi mesai saatlerinde Diyalog Medya’dan (Organize Sanayi Bölgesi-Lefkoşa) alabilirler.
Danışma Hattı: 0533 853 5410

Bu arada geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte kazanan okuyucular biletlerini aldı.
Diyalog TV canlı yayınında yapılan çekilişle bilet kazananların isimleri şöyle:

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Kktc Devlet Piyangosu 2.nci  hafta Çekilişi (100) Adet

1  Mehmet Özuçar                                     Boğaz/Girne
2 Nevin Kuyucuoğlu                                   Yenişehir/Lefkoşa
3 Ayşe Akcaabar                                         Lapta
4 Ünal Bektaşi                                            Lapta
5 Hasan Aktuğ                                           Lapta
6 Ozan Yener                                            Akdoğan
7Meryem Şendil                                      Mehmetçik
8 Milhan Aşcı                                           Alsancak
9 Abdulhalim Aslan                                Maraş
10 Meral Borucu                                    Meriç/Lefkoşa
11 Mehmet Kurtcan                              Güzelyurt
12 Nazemin Binatlılı                              Güzelyurt
13 Kader Karatosun                               Dörtyol
14 Ahmet  Erbekir                                 Güzelyurt
15 Şerife Gagari                                     Girne
16 Fatma O gan                                      Haspolat
17 Aydın Denizalp                                 Aslanköy
18 Fikriye Şekerci                                  Lefkoşa
19 Fikret Yalçıner                                 Güzelyurt
20 Sevilay Malyalı                                Gönyeli
21 Şengül Güvercin                              Serdarlı
22 Mehmet Erdemliler                        Küçük kaymaklı
23 Hüseyin Benli                                   Gönyeli
24 Hakan Yalçınkaya                             Mağusa
25 Şerif Sarıcaoğlu                                İskele
26 Hasan Çmlıbelli                                Lefkoşa
27 Mert Sadıkoğlu                                Mağusa
28 Ekram Tayfur    Lefkoşa
29 Hatice Arpalıklı                                Göçmenköy
30 Üzeyir Lokmanoğlu                        Maraş
31 Özdemir Öztürk                              Mağusa    
32 Cevdet Göksel                                 Lefkoşa
33 Kemal Arkam                                  Göçmenköy
34 Aygül Zeybekoğlu                          Mağusa
35 Hasan Kulak                                    Dumlupınar
36 Tezcan Lambasuyucu                    Alsancak        
37 Mehmet  Özkan                             Gönyeli
38 Gültekin Şengüler                          Geçitkale     
39 Mahmut Tijensoy                           Karaoğlanoğlu
40 Durdu Koruçam                             A.Ş Bostancı
41 Nezire Bostancıoğlu                      Serhatköy
42 Önder Gelen     Girne
43 Meryem Fıstıkcı                             Alayköy
44 Hikmet Ganyol                              Dikmen                  
45 Fatma Atıcı                                Gelibolu
46 Emel Akgöl                Lefkoşa
47 İsa İsaoğulları                                Lapta
48 Turgut Can                                    Pınarbaşı
49 Ergün Vudalı                                 Yenikent
50 Ergün Gökdeniz                           Pınarbaşı  
51 İrfan F.Köroğlu                             Lapta
52 Şaziye Kahveci                             Mağusa
53 Emel Çoban                                 Çayırova
54 İlhan Emniyet                              Lefke
55 Sezer Köroğlu                             Lefkoşa
56 Eray Vilda                    Lapta 
57 Erkan Çavuş                               Mağusa     
58 Naciye Tatlıcı                             Gönyeli
59 Çetin Ruhi                                 Mağusa
60 Mehmet Cangil                      Çatalköy
61 Seval Bladanlı                         Lefkoşa
62 Yusuf Aykan                            Akdoğan
63 Hasan Avcı                              Ötüken
64 Nilgün Kahya                          Yenişehir      
65 Ahmet Bensel                        Taşkınköy     
66 Orhan Akmansoy                  Küçük kaymaklı 
67 Okan Caner                            Girne     
68 Hasan Koloşlu                        Bostancı
69 Ahmet Özadalı                       Lefke
70 Pembe Kocadal                     Göçmenköy
71 Ercan Akhanlar                     Cihangir
72 Ayşen Güvenoğlu                 Gelibolu
73 Ercan Lefkonuklu                 Lefkoşa    
74 Gülten Apaçi                         Hamitköy
75 Deniz Ere                               Lefkoşa
76 Sabriye Pekkan                    Mağusa
77 Mustafa Uğur Baflı             Güzelyurt   
78 Kezban Kral                          Lefkoşa
79 Halil Temiz                          Yenierenköy
80 Öztürk Denizalp                 Aslanköy
81 Nimet Yasin                       Ortaköy/ Lefkoşa
82 Feridun Adahan                Lefkoşa      
83 Hidayet Ercen                   Yeniboğaziçi
84 Yusuf Toz                           Hamitköy
85 E.Olgunay                          Mormenekşe    
86 Hanife Zorlu                      Mehmetçik  
87 Ahmet Evsal                      Kızılbaş      
88 Yusuf Saymaz                    Lefkoşa
89 Cemil Ünverdi                   Serhatköy   
90 Mehmet Songül                Yedikonuk
91 Mustafa Denizer               Mağusa  
92 Aysel Arkan                        Aşağıbostancı
93 Dervişe Solak                     Gönyeli
94 Aylin Ünal                           Lefkoşa
95 Tülay Savant                      Taşkınköy
96 Aygün Serengil                  Gönyeli
97 Rengin Lefkonuklu           Lefkoşa
98 Naci Rızalar                       Girne
99 Süleyman Polili                    Lefkoşa
100 Şükrü S.Karaman             Lefkoşa   

Milli Piyango Tam Bilet

1.    Omen Akcan (Küçükkaymaklı)
2.    Düriye Cesurer (Gönyeli)
3.    Şenol Tatlıcıoğlu (Taşkınköy)
4.    Fauf Denizkurdu (Güzelyurt)
5.    Necla Öykün (Yenirenköy)
6.    Güral Osmanoğlu (Kırıkkale)
7.    Mehmet Özkök (Dörtyol)
8.    Tamer Aydınoğlu (Taşkınköy)
9.    Şükrü S. Karaman (Lefkoşa)
10.    İbrahim Mısırlıoğlu (Lefkoşa)
11.    Ahmet Karagözlü(Çayırova)
12.    Gamze Bağrıkara (Dağyolu)
13.    Fevzi Altınçekiç (Göçmenköy)
14.    Şenay Soyseven (Lefkoşa)
15.    Gizem Uzun (Lefkoşa)
16.    Sadrettin Kaynakoğlu (Çamlıbel)
17.    Zühre Bozkurt (Güzelyurt)
18.    Ahmet Ocanoğlu (Gönyeli)
19.    Salahi Esmeroğlu (Dumlupınar)
20.    Şener Turmer (Girne)

Milli Piyango Yarım bilet

1.    Şenay Amber (Lefkoşa)
2.    Havva Çelen (Meriç)
3.    Olgun Demirkıran (Lefkoşa)
4.    Meryem Ali (Güzelyurt)
5.    İbrahim Ozaner (Akova)
6.    Ahmet Çakır (Mağusa)
7.    Behiye Paşalıoğlu (Gaziköy)
8.    Emine Rüstemoğluları (Lapta)
9.    Ahmet Osmanoğlu (Kırıkkale)
10.    Önder Karacaoğlu (Lefkoşa)
11.    Mustafa Uslu (Yenikent)
12.    Zeren Turan (Geçitkale)
13.    Yusuf Kargılı (Akçay)
14.    Ozan Efendi (Geçitkale)
15.    Umut Öğünçer (Sütlüce)
16.    Şencen Vudalı (Akova)
17.    Taşkent Akif (Lefkoşa)
18.    Togay Gökalp (Tuzla)
19.    Memnune Türkan (Lefkoşa)
20.    Münüse Rüştioğlu (Yenikent)
21.    Yaşar Tözün (Taşkınköy)
22.    Halil Lambasuyucu (Lapta)
23.    Mehmet Tekyıl (Lefkoşa)
24.    Tuncay Fesa (Bostancı)
25.    Erol Kırşan (İskele)
26.    Şükriye Hephız (Girne)
27.    Nurana Toprak (Marmara)
28.    Mehmet Mullaoğlu (Güzelyurt)
29.    Ayşe Tilki (Girne)
30.    Osman Çare (Akdoğan)

Milli Piyango Çeyrek Bilet 2. Hafta

1.    İnanç Zaifoğlu (Gemikonağı)
2.    Mehmet Kuru (Girne)
3.    Caner Şefik (Ozanköy)
4.    Salih Kocadal (Gönyeli)
5.    Hasan Elçin (Beyarmudu)
6.    Şifa Akkaya (Lapta)
7.    Sare Kuşappi (Dikmen)
8.    Nazen Çıdan (Lefkoşa)
9.    Asal Makmutshinova (Aslanköy)
10.    Aziz Reşatoğlu (Lefkoşa)
11.    Mustafa Balcıoğlu (Lefkoşa)
12.    Besime Behlül (Gönyeli)
13.    Ekrem Nalcı (Vadili)
14.    Metin Coşaner (Güzelyurt)
15.    Halil Yağlı (Muratağa)
16.    Hayriye Salih (Girne)
17.    Gürkan Akıncı (Mağusa)
18.    Süleyman Andaç (Akdoğan)
19.    Özlem Tekinalp (Muratağa)
20.    Azize Aşar (Mormenekşe)
21.    Hulki Çavdar (İskele)
22.    Pembe Artam (Taşkınköy)
23.    Ali Durakoğlu (Dağyolu)
24.    Sürkan Taf (Alsancak)
25.    Sabiha Özorun (Lefkoşa)
26.    Sevgen Balcı (Mağusa)
27.    Mustafa Debreli (Meriç)
28.    Güven Yücener (Meriç)
29.    Gülsen Tekin (Lefke)
30.    Emine Ablak (Serdarlı)
31.    Zarif Kesnik (Lefkoşa)
32.    Hasan Cemsoy (Mağusa)
33.    Hasan Hidayet (Dağyolu)
34.    Meral Kutsal (Girne)
35.    Adalet Çerkezoğlu (Yeni Boğaziçi)
36.    Hakan Sesigüzel (Mormenekşe)
37.    Önder Pof (Lefkoşa)
38.    Ergün Demirağ (Lefkoşa)
39.    Derviş Ünlüer (Mağusa)
40.    Mustafa Karapaşa (Serdarlı)
41.    Bayram Beşerler (Alaniçi)
42.    Erbil Bolkan (Mağusa)
43.    Şerife Şahin (Mağusa)
44.    Aytaç Adan (Mutluyaka)
45.    Hüseyin Hocaoğlu (Hamitköy)
46.    Vadettin Demir (Kermiya)
47.    Hanife Reynar (Meriç)
48.    Burak Tunç (Lefkoşa)
49.    Gözde Tunçbel (Gönyeli)
50.    Halide Zort (İnönü)

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YORUMLAR
hassan
hassan - 1 saniye Önce

kazananların resimlerini yayınlayacakmısınız hepsini ? saygılar .resmimiz daha çıkmadı neden ?

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