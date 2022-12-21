200 talihli daha belirlendi

Diyalog gazetesinin düzenlediği kampanya çerçevesinde iki hafta çekilişi yapıldı.
tv2020’de canlı yayında yapılan çekilişte Devlet ve Milli Piyango bileti kazanan 200 okuyucu daha dün belirlendi.
Şanslı okurlar biletlerini hafta içi mesai saatlerinde Diyalog Medya’dan (Organize Sanayi Bölgesi-Lefkoşa) alabilirler.
Danışma Hattı: 0533 853 5410
Bu arada geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte kazanan okuyucular biletlerini aldı.
Diyalog TV canlı yayınında yapılan çekilişle bilet kazananların isimleri şöyle:
Kktc Devlet Piyangosu 2.nci hafta Çekilişi (100) Adet
1 Mehmet Özuçar Boğaz/Girne
2 Nevin Kuyucuoğlu Yenişehir/Lefkoşa
3 Ayşe Akcaabar Lapta
4 Ünal Bektaşi Lapta
5 Hasan Aktuğ Lapta
6 Ozan Yener Akdoğan
7Meryem Şendil Mehmetçik
8 Milhan Aşcı Alsancak
9 Abdulhalim Aslan Maraş
10 Meral Borucu Meriç/Lefkoşa
11 Mehmet Kurtcan Güzelyurt
12 Nazemin Binatlılı Güzelyurt
13 Kader Karatosun Dörtyol
14 Ahmet Erbekir Güzelyurt
15 Şerife Gagari Girne
16 Fatma O gan Haspolat
17 Aydın Denizalp Aslanköy
18 Fikriye Şekerci Lefkoşa
19 Fikret Yalçıner Güzelyurt
20 Sevilay Malyalı Gönyeli
21 Şengül Güvercin Serdarlı
22 Mehmet Erdemliler Küçük kaymaklı
23 Hüseyin Benli Gönyeli
24 Hakan Yalçınkaya Mağusa
25 Şerif Sarıcaoğlu İskele
26 Hasan Çmlıbelli Lefkoşa
27 Mert Sadıkoğlu Mağusa
28 Ekram Tayfur Lefkoşa
29 Hatice Arpalıklı Göçmenköy
30 Üzeyir Lokmanoğlu Maraş
31 Özdemir Öztürk Mağusa
32 Cevdet Göksel Lefkoşa
33 Kemal Arkam Göçmenköy
34 Aygül Zeybekoğlu Mağusa
35 Hasan Kulak Dumlupınar
36 Tezcan Lambasuyucu Alsancak
37 Mehmet Özkan Gönyeli
38 Gültekin Şengüler Geçitkale
39 Mahmut Tijensoy Karaoğlanoğlu
40 Durdu Koruçam A.Ş Bostancı
41 Nezire Bostancıoğlu Serhatköy
42 Önder Gelen Girne
43 Meryem Fıstıkcı Alayköy
44 Hikmet Ganyol Dikmen
45 Fatma Atıcı Gelibolu
46 Emel Akgöl Lefkoşa
47 İsa İsaoğulları Lapta
48 Turgut Can Pınarbaşı
49 Ergün Vudalı Yenikent
50 Ergün Gökdeniz Pınarbaşı
51 İrfan F.Köroğlu Lapta
52 Şaziye Kahveci Mağusa
53 Emel Çoban Çayırova
54 İlhan Emniyet Lefke
55 Sezer Köroğlu Lefkoşa
56 Eray Vilda Lapta
57 Erkan Çavuş Mağusa
58 Naciye Tatlıcı Gönyeli
59 Çetin Ruhi Mağusa
60 Mehmet Cangil Çatalköy
61 Seval Bladanlı Lefkoşa
62 Yusuf Aykan Akdoğan
63 Hasan Avcı Ötüken
64 Nilgün Kahya Yenişehir
65 Ahmet Bensel Taşkınköy
66 Orhan Akmansoy Küçük kaymaklı
67 Okan Caner Girne
68 Hasan Koloşlu Bostancı
69 Ahmet Özadalı Lefke
70 Pembe Kocadal Göçmenköy
71 Ercan Akhanlar Cihangir
72 Ayşen Güvenoğlu Gelibolu
73 Ercan Lefkonuklu Lefkoşa
74 Gülten Apaçi Hamitköy
75 Deniz Ere Lefkoşa
76 Sabriye Pekkan Mağusa
77 Mustafa Uğur Baflı Güzelyurt
78 Kezban Kral Lefkoşa
79 Halil Temiz Yenierenköy
80 Öztürk Denizalp Aslanköy
81 Nimet Yasin Ortaköy/ Lefkoşa
82 Feridun Adahan Lefkoşa
83 Hidayet Ercen Yeniboğaziçi
84 Yusuf Toz Hamitköy
85 E.Olgunay Mormenekşe
86 Hanife Zorlu Mehmetçik
87 Ahmet Evsal Kızılbaş
88 Yusuf Saymaz Lefkoşa
89 Cemil Ünverdi Serhatköy
90 Mehmet Songül Yedikonuk
91 Mustafa Denizer Mağusa
92 Aysel Arkan Aşağıbostancı
93 Dervişe Solak Gönyeli
94 Aylin Ünal Lefkoşa
95 Tülay Savant Taşkınköy
96 Aygün Serengil Gönyeli
97 Rengin Lefkonuklu Lefkoşa
98 Naci Rızalar Girne
99 Süleyman Polili Lefkoşa
100 Şükrü S.Karaman Lefkoşa
Milli Piyango Tam Bilet
1. Omen Akcan (Küçükkaymaklı)
2. Düriye Cesurer (Gönyeli)
3. Şenol Tatlıcıoğlu (Taşkınköy)
4. Fauf Denizkurdu (Güzelyurt)
5. Necla Öykün (Yenirenköy)
6. Güral Osmanoğlu (Kırıkkale)
7. Mehmet Özkök (Dörtyol)
8. Tamer Aydınoğlu (Taşkınköy)
9. Şükrü S. Karaman (Lefkoşa)
10. İbrahim Mısırlıoğlu (Lefkoşa)
11. Ahmet Karagözlü(Çayırova)
12. Gamze Bağrıkara (Dağyolu)
13. Fevzi Altınçekiç (Göçmenköy)
14. Şenay Soyseven (Lefkoşa)
15. Gizem Uzun (Lefkoşa)
16. Sadrettin Kaynakoğlu (Çamlıbel)
17. Zühre Bozkurt (Güzelyurt)
18. Ahmet Ocanoğlu (Gönyeli)
19. Salahi Esmeroğlu (Dumlupınar)
20. Şener Turmer (Girne)
Milli Piyango Yarım bilet
1. Şenay Amber (Lefkoşa)
2. Havva Çelen (Meriç)
3. Olgun Demirkıran (Lefkoşa)
4. Meryem Ali (Güzelyurt)
5. İbrahim Ozaner (Akova)
6. Ahmet Çakır (Mağusa)
7. Behiye Paşalıoğlu (Gaziköy)
8. Emine Rüstemoğluları (Lapta)
9. Ahmet Osmanoğlu (Kırıkkale)
10. Önder Karacaoğlu (Lefkoşa)
11. Mustafa Uslu (Yenikent)
12. Zeren Turan (Geçitkale)
13. Yusuf Kargılı (Akçay)
14. Ozan Efendi (Geçitkale)
15. Umut Öğünçer (Sütlüce)
16. Şencen Vudalı (Akova)
17. Taşkent Akif (Lefkoşa)
18. Togay Gökalp (Tuzla)
19. Memnune Türkan (Lefkoşa)
20. Münüse Rüştioğlu (Yenikent)
21. Yaşar Tözün (Taşkınköy)
22. Halil Lambasuyucu (Lapta)
23. Mehmet Tekyıl (Lefkoşa)
24. Tuncay Fesa (Bostancı)
25. Erol Kırşan (İskele)
26. Şükriye Hephız (Girne)
27. Nurana Toprak (Marmara)
28. Mehmet Mullaoğlu (Güzelyurt)
29. Ayşe Tilki (Girne)
30. Osman Çare (Akdoğan)
Milli Piyango Çeyrek Bilet 2. Hafta
1. İnanç Zaifoğlu (Gemikonağı)
2. Mehmet Kuru (Girne)
3. Caner Şefik (Ozanköy)
4. Salih Kocadal (Gönyeli)
5. Hasan Elçin (Beyarmudu)
6. Şifa Akkaya (Lapta)
7. Sare Kuşappi (Dikmen)
8. Nazen Çıdan (Lefkoşa)
9. Asal Makmutshinova (Aslanköy)
10. Aziz Reşatoğlu (Lefkoşa)
11. Mustafa Balcıoğlu (Lefkoşa)
12. Besime Behlül (Gönyeli)
13. Ekrem Nalcı (Vadili)
14. Metin Coşaner (Güzelyurt)
15. Halil Yağlı (Muratağa)
16. Hayriye Salih (Girne)
17. Gürkan Akıncı (Mağusa)
18. Süleyman Andaç (Akdoğan)
19. Özlem Tekinalp (Muratağa)
20. Azize Aşar (Mormenekşe)
21. Hulki Çavdar (İskele)
22. Pembe Artam (Taşkınköy)
23. Ali Durakoğlu (Dağyolu)
24. Sürkan Taf (Alsancak)
25. Sabiha Özorun (Lefkoşa)
26. Sevgen Balcı (Mağusa)
27. Mustafa Debreli (Meriç)
28. Güven Yücener (Meriç)
29. Gülsen Tekin (Lefke)
30. Emine Ablak (Serdarlı)
31. Zarif Kesnik (Lefkoşa)
32. Hasan Cemsoy (Mağusa)
33. Hasan Hidayet (Dağyolu)
34. Meral Kutsal (Girne)
35. Adalet Çerkezoğlu (Yeni Boğaziçi)
36. Hakan Sesigüzel (Mormenekşe)
37. Önder Pof (Lefkoşa)
38. Ergün Demirağ (Lefkoşa)
39. Derviş Ünlüer (Mağusa)
40. Mustafa Karapaşa (Serdarlı)
41. Bayram Beşerler (Alaniçi)
42. Erbil Bolkan (Mağusa)
43. Şerife Şahin (Mağusa)
44. Aytaç Adan (Mutluyaka)
45. Hüseyin Hocaoğlu (Hamitköy)
46. Vadettin Demir (Kermiya)
47. Hanife Reynar (Meriç)
48. Burak Tunç (Lefkoşa)
49. Gözde Tunçbel (Gönyeli)
50. Halide Zort (İnönü)
kazananların resimlerini yayınlayacakmısınız hepsini ? saygılar .resmimiz daha çıkmadı neden ?