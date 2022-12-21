200 talihli daha belirlendi

Diyalog gazetesinin düzenlediği kampanya çerçevesinde iki hafta çekilişi yapıldı.

tv2020’de canlı yayında yapılan çekilişte Devlet ve Milli Piyango bileti kazanan 200 okuyucu daha dün belirlendi.

Şanslı okurlar biletlerini hafta içi mesai saatlerinde Diyalog Medya’dan (Organize Sanayi Bölgesi-Lefkoşa) alabilirler.

Danışma Hattı: 0533 853 5410

Bu arada geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte kazanan okuyucular biletlerini aldı.

Diyalog TV canlı yayınında yapılan çekilişle bilet kazananların isimleri şöyle:

Kktc Devlet Piyangosu 2.nci hafta Çekilişi (100) Adet

1 Mehmet Özuçar Boğaz/Girne

2 Nevin Kuyucuoğlu Yenişehir/Lefkoşa

3 Ayşe Akcaabar Lapta

4 Ünal Bektaşi Lapta

5 Hasan Aktuğ Lapta

6 Ozan Yener Akdoğan

7Meryem Şendil Mehmetçik

8 Milhan Aşcı Alsancak

9 Abdulhalim Aslan Maraş

10 Meral Borucu Meriç/Lefkoşa

11 Mehmet Kurtcan Güzelyurt

12 Nazemin Binatlılı Güzelyurt

13 Kader Karatosun Dörtyol

14 Ahmet Erbekir Güzelyurt

15 Şerife Gagari Girne

16 Fatma O gan Haspolat

17 Aydın Denizalp Aslanköy

18 Fikriye Şekerci Lefkoşa

19 Fikret Yalçıner Güzelyurt

20 Sevilay Malyalı Gönyeli

21 Şengül Güvercin Serdarlı

22 Mehmet Erdemliler Küçük kaymaklı

23 Hüseyin Benli Gönyeli

24 Hakan Yalçınkaya Mağusa

25 Şerif Sarıcaoğlu İskele

26 Hasan Çmlıbelli Lefkoşa

27 Mert Sadıkoğlu Mağusa

28 Ekram Tayfur Lefkoşa

29 Hatice Arpalıklı Göçmenköy

30 Üzeyir Lokmanoğlu Maraş

31 Özdemir Öztürk Mağusa

32 Cevdet Göksel Lefkoşa

33 Kemal Arkam Göçmenköy

34 Aygül Zeybekoğlu Mağusa

35 Hasan Kulak Dumlupınar

36 Tezcan Lambasuyucu Alsancak

37 Mehmet Özkan Gönyeli

38 Gültekin Şengüler Geçitkale

39 Mahmut Tijensoy Karaoğlanoğlu

40 Durdu Koruçam A.Ş Bostancı

41 Nezire Bostancıoğlu Serhatköy

42 Önder Gelen Girne

43 Meryem Fıstıkcı Alayköy

44 Hikmet Ganyol Dikmen

45 Fatma Atıcı Gelibolu

46 Emel Akgöl Lefkoşa

47 İsa İsaoğulları Lapta

48 Turgut Can Pınarbaşı

49 Ergün Vudalı Yenikent

50 Ergün Gökdeniz Pınarbaşı

51 İrfan F.Köroğlu Lapta

52 Şaziye Kahveci Mağusa

53 Emel Çoban Çayırova

54 İlhan Emniyet Lefke

55 Sezer Köroğlu Lefkoşa

56 Eray Vilda Lapta

57 Erkan Çavuş Mağusa

58 Naciye Tatlıcı Gönyeli

59 Çetin Ruhi Mağusa

60 Mehmet Cangil Çatalköy

61 Seval Bladanlı Lefkoşa

62 Yusuf Aykan Akdoğan

63 Hasan Avcı Ötüken

64 Nilgün Kahya Yenişehir

65 Ahmet Bensel Taşkınköy

66 Orhan Akmansoy Küçük kaymaklı

67 Okan Caner Girne

68 Hasan Koloşlu Bostancı

69 Ahmet Özadalı Lefke

70 Pembe Kocadal Göçmenköy

71 Ercan Akhanlar Cihangir

72 Ayşen Güvenoğlu Gelibolu

73 Ercan Lefkonuklu Lefkoşa

74 Gülten Apaçi Hamitköy

75 Deniz Ere Lefkoşa

76 Sabriye Pekkan Mağusa

77 Mustafa Uğur Baflı Güzelyurt

78 Kezban Kral Lefkoşa

79 Halil Temiz Yenierenköy

80 Öztürk Denizalp Aslanköy

81 Nimet Yasin Ortaköy/ Lefkoşa

82 Feridun Adahan Lefkoşa

83 Hidayet Ercen Yeniboğaziçi

84 Yusuf Toz Hamitköy

85 E.Olgunay Mormenekşe

86 Hanife Zorlu Mehmetçik

87 Ahmet Evsal Kızılbaş

88 Yusuf Saymaz Lefkoşa

89 Cemil Ünverdi Serhatköy

90 Mehmet Songül Yedikonuk

91 Mustafa Denizer Mağusa

92 Aysel Arkan Aşağıbostancı

93 Dervişe Solak Gönyeli

94 Aylin Ünal Lefkoşa

95 Tülay Savant Taşkınköy

96 Aygün Serengil Gönyeli

97 Rengin Lefkonuklu Lefkoşa

98 Naci Rızalar Girne

99 Süleyman Polili Lefkoşa

100 Şükrü S.Karaman Lefkoşa



Milli Piyango Tam Bilet

1. Omen Akcan (Küçükkaymaklı)

2. Düriye Cesurer (Gönyeli)

3. Şenol Tatlıcıoğlu (Taşkınköy)

4. Fauf Denizkurdu (Güzelyurt)

5. Necla Öykün (Yenirenköy)

6. Güral Osmanoğlu (Kırıkkale)

7. Mehmet Özkök (Dörtyol)

8. Tamer Aydınoğlu (Taşkınköy)

9. Şükrü S. Karaman (Lefkoşa)

10. İbrahim Mısırlıoğlu (Lefkoşa)

11. Ahmet Karagözlü(Çayırova)

12. Gamze Bağrıkara (Dağyolu)

13. Fevzi Altınçekiç (Göçmenköy)

14. Şenay Soyseven (Lefkoşa)

15. Gizem Uzun (Lefkoşa)

16. Sadrettin Kaynakoğlu (Çamlıbel)

17. Zühre Bozkurt (Güzelyurt)

18. Ahmet Ocanoğlu (Gönyeli)

19. Salahi Esmeroğlu (Dumlupınar)

20. Şener Turmer (Girne)



Milli Piyango Yarım bilet

1. Şenay Amber (Lefkoşa)

2. Havva Çelen (Meriç)

3. Olgun Demirkıran (Lefkoşa)

4. Meryem Ali (Güzelyurt)

5. İbrahim Ozaner (Akova)

6. Ahmet Çakır (Mağusa)

7. Behiye Paşalıoğlu (Gaziköy)

8. Emine Rüstemoğluları (Lapta)

9. Ahmet Osmanoğlu (Kırıkkale)

10. Önder Karacaoğlu (Lefkoşa)

11. Mustafa Uslu (Yenikent)

12. Zeren Turan (Geçitkale)

13. Yusuf Kargılı (Akçay)

14. Ozan Efendi (Geçitkale)

15. Umut Öğünçer (Sütlüce)

16. Şencen Vudalı (Akova)

17. Taşkent Akif (Lefkoşa)

18. Togay Gökalp (Tuzla)

19. Memnune Türkan (Lefkoşa)

20. Münüse Rüştioğlu (Yenikent)

21. Yaşar Tözün (Taşkınköy)

22. Halil Lambasuyucu (Lapta)

23. Mehmet Tekyıl (Lefkoşa)

24. Tuncay Fesa (Bostancı)

25. Erol Kırşan (İskele)

26. Şükriye Hephız (Girne)

27. Nurana Toprak (Marmara)

28. Mehmet Mullaoğlu (Güzelyurt)

29. Ayşe Tilki (Girne)

30. Osman Çare (Akdoğan)



Milli Piyango Çeyrek Bilet 2. Hafta



1. İnanç Zaifoğlu (Gemikonağı)

2. Mehmet Kuru (Girne)

3. Caner Şefik (Ozanköy)

4. Salih Kocadal (Gönyeli)

5. Hasan Elçin (Beyarmudu)

6. Şifa Akkaya (Lapta)

7. Sare Kuşappi (Dikmen)

8. Nazen Çıdan (Lefkoşa)

9. Asal Makmutshinova (Aslanköy)

10. Aziz Reşatoğlu (Lefkoşa)

11. Mustafa Balcıoğlu (Lefkoşa)

12. Besime Behlül (Gönyeli)

13. Ekrem Nalcı (Vadili)

14. Metin Coşaner (Güzelyurt)

15. Halil Yağlı (Muratağa)

16. Hayriye Salih (Girne)

17. Gürkan Akıncı (Mağusa)

18. Süleyman Andaç (Akdoğan)

19. Özlem Tekinalp (Muratağa)

20. Azize Aşar (Mormenekşe)

21. Hulki Çavdar (İskele)

22. Pembe Artam (Taşkınköy)

23. Ali Durakoğlu (Dağyolu)

24. Sürkan Taf (Alsancak)

25. Sabiha Özorun (Lefkoşa)

26. Sevgen Balcı (Mağusa)

27. Mustafa Debreli (Meriç)

28. Güven Yücener (Meriç)

29. Gülsen Tekin (Lefke)

30. Emine Ablak (Serdarlı)

31. Zarif Kesnik (Lefkoşa)

32. Hasan Cemsoy (Mağusa)

33. Hasan Hidayet (Dağyolu)

34. Meral Kutsal (Girne)

35. Adalet Çerkezoğlu (Yeni Boğaziçi)

36. Hakan Sesigüzel (Mormenekşe)

37. Önder Pof (Lefkoşa)

38. Ergün Demirağ (Lefkoşa)

39. Derviş Ünlüer (Mağusa)

40. Mustafa Karapaşa (Serdarlı)

41. Bayram Beşerler (Alaniçi)

42. Erbil Bolkan (Mağusa)

43. Şerife Şahin (Mağusa)

44. Aytaç Adan (Mutluyaka)

45. Hüseyin Hocaoğlu (Hamitköy)

46. Vadettin Demir (Kermiya)

47. Hanife Reynar (Meriç)

48. Burak Tunç (Lefkoşa)

49. Gözde Tunçbel (Gönyeli)

50. Halide Zort (İnönü)