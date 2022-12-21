İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, E-Vize Otomasyon Sistemi’nin, ülkenin geleceği, güvenliği ve kayıtlılığın sağlanması adına hayati bir proje olduğunu söyledi.

Öztürkler, açıklamasında, ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması için koydukları vizyonlardan biri olan E-Vize Otomasyon Sistemi’nin hayata geçirilmesi ile en güvenli ülkelerden biri olunacağını söyleyerek, kısa bir sürede E-Vize Otomasyon Sistemi’nin hayata geçirilmesi için bakanlık olarak teknik çalışmaları tamamladıklarını, projenin ihale aşamasına getirildiğini, 3 milyon 850 bin Türk Lirası teslimat bedeli ve 385 bin Türk Lirası garanti sonrası bakım hizmet bedeliyle de ihale edildiğini belirtti.

E-Vize Otomasyon Sistemi ile ülkeye gelecek olan yabancı kişilerin bilgileri daha adaya gelmeden sıkı bir süzgeçten geçirileceğini ifade eden Öztürkler, bilgilerin 7 farklı kurumda oluşturulan “E-Vize Kontrol Ofisi” tarafından kontrol edileceği ve uygun görüldüğü takdirde vizelendirileceğini dile getirdi.

“Devletin kasasından çıkan yüksek bedeller ortadan kalkacak”

“E-Vize ile sınır güvenliğinin artacak ve yabancıların kayıt altına daha sağlıklı şekilde alınacak olmasının yanı sıra, kamu güvenliği için sakıncalı olan bir kişi adaya gelmeden önce bilineceğinden yıllardır sınır dışı için devletin kasasından çıkan yüksek bedellerin de ortadan kalkacağına işaret eden Öztürkler, şunları kaydetti:

“E-Vize Otomasyon Sistemi’nin oluşturulmasında Dış İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Polis Muhaceret Müdürlüğümüzün önemli katkıları olmuştur. Bu işbirliği sayesinde kurulan yapı ile yedi farklı kurumumuzdan oluşacak ‘E-Vize Kontrol Ofisi’nin entegre sistemlerle çalışması sağlanacak, yabancı kişilerin verileri ve sistem üzerindeki tüm kişi verileri tekilleştirilerek, ülkeye girişlere sıkı kontrol getirilecek ve e-devlet için önemli bir adım atılmış olacaktır.”

“Sorunun kökenine inecek analizler yaptık”

Öztürkler, bu aşamaya kadar yaptıkları çalışmalara da değinerek, halkın en fazla şikayetçi olduğu konuların başında gelen ülke güvenliği ve kamu huzurunun sağlanması adına sorunun kökenine inecek analizleri yaptıklarını, suç oranlarına dair verileri incelediklerini, Güvenlik Kuvvetleri ile Polis Teşkilatının raporları doğrultusunda önemli kararlar aldıklarını ifade etti.

Ülke güvenliği ile kamu huzurunun sağlanması adına Muhaceret Sistemlerinin yenilenmesi, Muhaceret Affı ile ülkede kayıtlılığın artırılması, suça karışmış yabancıların deport edilmesi ve muhaceret sistemlerinin güncellemesi gibi çalışmalar yürüttüklerini aktaran Öztürkler, buna paralel olarak ülkeye girişlerin kontrol altına alınması için E-Vize Otomasyon Sistemi’nin oluşturulması kararı aldıklarını hatırlattı.