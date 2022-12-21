Akdeniz’den Karadeniz’e köprü kuruldu

Ercan Havalimanı'ndan Trabzon'a uçak seferleri başladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu girişimiyle başlayan seferler çerçevesinde Trabzon’dan kalkan ilk uçak, dün sabah 09.35’te Ercan Havalimanı’na iniş yaptı. Ercan-Trabzon seferi ise dün öğle saatlerinde gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden giden basın mensupları ve yolcuları taşıyan TK 4372 sefer sayılı uçak Trabzon Havaalanına indi.

Basın mensubu ve yolcuları KKTC Trabzon Konsolusu Erek Çağatay, Devlet Hava Meydanları Baş Müdürü Sezgin Değirmenci, Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Türk Hava Yolları İstasyon müdürü Osman Hacımahmutoğlu, karşıladı.

Yolcuları karşılayan Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, direk uçuşların hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, karşılıklı uçuşların başlamasıyla birlikte başta turizm olmak üzere diğer alanlara da ekonomik yönden katkı sağlayacağını ifade etti.

Ulaşımda zaman kaybının önüne geçildiğini ifade eden Erek Çağatay, direk uçuşlarla birlikte ulaşım maliyetlerinin de düştüğünü söyledi.

Arıklı: Kültürel paylaşım kapısı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Trabzon ve Karadeniz’in KKTC’ye şimdi daha yakın olduğunu belirterek, başlatılan seferlerin hayırlı olmasını diledi.

Arıklı, başta Karadenizliler olmak üzere KKTC vatandaşlarından Trabzon seferlerinin başlatılması yönünde yoğun talep geldiğini, göreve gelir gelmez bu doğrultuda yaptıkları girişimin sonucunu almaktan oldukça mutlu olduğunu ifade etti. Arıklı, “Bu seferler ile Karadenizli kardeşlerimiz KKTC’yi, Kıbrıs Türkü de Karadeniz’i daha yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı bulacak.

Arıklı: "Kurduğumuz bu köprü, Trabzon ile KKTC arasında karşılıklı turizm ve kültürel paylaşımın kapılarını açmıştır” dedi.



Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022, 10:39