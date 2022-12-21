Yeni adımlar atılmalı 

Ömer KADİROĞLU

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, 4 yıllık görev süresince gerçekleştirilen yatırımları ve halka sunulan hizmetleri Diyalog’a anlattı. Aktuğ; Lambousa Krallığı’nın bulunduğu bir yerde turizm yatırımlarının hem bölge halkı hem de ülke için önemli olduğuna dikkat çekti.

Altuğ; sorularımızı şöyle yanıtladı:

Soru: Belediye başkanlığınız süresince Lapta ve bağlı köylere yönelik hizmetlerinizden bahseder misiniz?

Yanıt: Pandeminin etkisi ile zor bir dönem geçiren tüm belediyeler gibi Lapta Belediyesi de ekonomik anlamda zorlanmasına rağmen 4 yıl içerisinde özelikle bölge için çok önemli olan eski Sun-Set diye bilinen alanı kullanımına kattık.

Bunun yanında Tınaztepe Mahallesinde Park yapımına uygun arazi, Çamlıbel / Tepebaşı bölgesinde o bölgenin hizmetlerini yerelden karşılayabilmesi adına alınan arazi ve hali hazırda orada inşaatı süren Belediye Hizmet Binası vardır.

Kıbrıs’taki ilk Türk oteli olan Gülnasır’ın ve arazisinin Vakıflardan kiralanmasıyla bu otel ve arazisi üzerinde paydaşlarımızla yaptığımız projelerle hem otel müzesi hem kültür atölyeleri yapılacaktır. Atıl durumda bulunan Karşıyaka Güzelyalı’da hayata geçirdiğimiz Halk Plajı hem o sahili kullanan Carettaların sağlıklı yumurtlamasına yarar sağlamış, hem de tüm halkımızın takdirini kazanmıştır. Yukarıda belirttiğim belediyemize kazandırdığımız eski Sun-Set de bulunan hangar alanı kendi kaynaklarımızla Tekin Adalı Spor Tesisi ne dönüştürülmüş. Ve şuan bu tesiste Federasyonlarla işbirliği ile Jimnastik, Kadın Erkek Güreş, Tekvando, Yoga Plates dersleri verilmektedir. Yaklaşık 300 çocuğumuz, gencimiz ve kadınlarımız bu derslerden faydalanmaktadır. Ayrıca bu tesiste 300 vatandaşımız fitnes ve kardiyo bölümlerinden faydalanmaktadır. Bu tesisimizi aynı zamanda yıllarca çalışma ortamı bulamayan Folklor ekiplerimizin kullanıma da verdik.

Binlerce aileye yardım eli uzattık

Pandemi döneminde bölgede üstlendiğimiz misyon birçok belediyeye örnek olmuş ve halkın takdirini kazanmıştır. Gerek hijyen konularındaki titiz çalışmalarımız gerek Sosyal Hizmet Biriminde görevli hemşirelerimiz ile köy köy, ev ev yaptığımız testlerimiz gerekse ihtiyaçlı ailelere bölgemizde yaşayan hayırseverler ile birlikte ilk kapanma döneminde 12 bin adet yardım kolisi ulaştırdık, ikinci kapanma döneminde kendi restoranımızı Lapta Aşevi ine dönüştürerek dernekler ve gönüllülere birlikte bir ay boyunca günde 1000 sıcak aş dağıtımında bulunduk. Yaşanan tüm ekonomik ve siyasi zorluklara rağmen personel ile ilgili problemlere yoğunlaştık. Özellikle işçi personelin sınıflandırma, sosyal hak ve menfaatlerinde düzenlemeler yaptık. Memur arkadaşlarımızdaki sorunlarla ilgili sınav tüzüğünün çıkmaması sebebi ile bir düzenleme yapamasak bile, üniversite mezuniyetlerinin kadrolarına yansımasında ve ödenmesinde yaptığımız iyileştirmeler olmuştur.

4 milyon liralık zararı biz karşıladık

Soru: Görev sürenizde büyük bir sel felaketi yaşadınız? Yaraları nasıl sardınız?

Yanıt: Göreve başladığımızın ilk aylarında yaşanan sel felaketinde Lapta, Başpınar ve Yavuz mahallelerinde Alemdağ ve Kozanköy’de birçok kamusal alanda büyük yıkımlar yaşadık. Yollarımız meydanlarımız ve istinat duvarlarımız zarar görmüştü.

Yine vatandaşlarımızın evlerinde hasar oluştu. Vatandaşlarımızın evlerini hayırsever insanlarımızın maddi belediye çalışanlarımızın emeği ile giderdik. Kamusal alanlarda yaklaşık 4 milyon lira tutarındaki zararı hiçbir kurum kuruluşun yardımı olmadan kendi öz kaynaklarımız ve kendi personelimizle giderdik.

Yine dönemimiz içerisinde Lapta ve Karşıyaka’yı etkileyen hortum felaketinde hasar vatandaşlarımıza personelle ve imkanlarımız dahilinde yardımlar ettik, belediyemize ait otobüs duraklarından tutun da çöp bidonlarına kadar tüm zararlarımızı kimseden destek almadan giderdik. Felaketlerden bolca nasibini alan dönemimizde 3 büyük orman yangını yaşadık.

Özellikle Geçitköy’de başlayıp Çamlıbel’de evlere ulaşan yangında her zaman olduğu gibi ilk biz oradaydık. Tüm personelimizle hem yangın esnasında hem sonrasında halkımızın yanında yer aldık. Yardımlar yaptık.

Soru: Bölgedeki turizm yatırımlarını ekonomik ve sosyal katkılarını nasıl değerlendirirsiniz?

Yanıt: Bölgenin bugün aday olan arkadaşların dahi ifade ettiği gibi “Lapta turizmin başladığı yerdir” sloganı ile sürekli olarak turizm yatırımlarının gerekliliğini gündemde tuttuk. Bölgedeki coğrafyanın, tarihin ve kültürün güzelliğini ve çeşitliliğini her zaman dile getirdik.

Yapılan turizm yatırımlarının bölgeye kattıkları ortada iken yenilerinin ve çeşitliliğinin bölgeye kazanç getireceğini hep savunduk ve savunmaya devam edeceğiz.

Kıbrıs ta kurulan Krallıkların en önemlisi olan Lambusa Krallığı’nın artık tek belediye sınırlarında olması bu bölge için bir avantaj olacaktır. Bölgede turizm yatırımı yapanlarla birlikte kavga etmeden çalışmak, dünya literatüründe yer alan Lambousa Krallığını da ön plana çıkararak turizm anlamında adımlar atmak bölge ve ülke yararına olacaktır.

Gerek 2018 yılında halkımızın büyük teveccühü ile bana destek vermesine ve görev süremde bana gösterdikleri sevgi ve saygıya, sizlerin aracılığı ile bir kez daha teşekkür ederken halka hizmet etmenin makam ile sınırlı olmadığını yenilemek isterim.