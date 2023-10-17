‘Yeni Kıbrıs’ta bunlar da oluyor

Lefkoşa’da yaşadığı apartman dairesinde iki genç kadına fuhuş yaptıran, ayrıca kendisi de dahil 400 TL karşılığında erkeklerle cinsel ilişkiye giren Adeniwura Bilikusu Oduborisa, düzenlenen operasyonda yakalandı. Operasyon esnasında evin camından atlayıp kaçmaya çalışan Okoli Nigerian da düştüğü yerde tespit edilerek, hastaneye kaldırıldı.

İkinci kattan atladığı için iki kolu da kırılan ve başından ciddi şekilde yaralanan Okoli, aynı gün taburcu oldu. Oduborisa, fuhuşa teşvik Okoli ise KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Birtan Başaran, operasyonun 15 Ekim 2023 tarihinde saat 15.00 sıralarında Ortaköy bölgesinde bir apartman dairesine gerçekleştirildiğini söyledi.

Başaran, Oduborisa’nın M.A.Y (K-25- Nijerya) ile J.O.Y.’nin (K-22-Nijerya) cinsel birliktelik yaşamaları için Y.Y ile (E-25-TC) 400 TL’ye anlaşma yapıp para karşılığında fuhuşa teşvik ettiğini söyledi.

Polis, alınan ihbar üzerine söz konusu adrese gidildiğini, ekipler kapıda beklediği esnada içerideki kilitli odadan çıkan kadın bir şahsın çığlık atarak kapıya geldiğini ve yanındaki erkek şahsın camdan atladığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, atlayıp düşen zanlının apartmanın otopark kısmında tespit edilip, ambulansa bilgi verildiğini açıkladı.

Başaran, Okoli Nıgerian’ın tedavisinin ardından Adeniwura Bilikusu Oduborısa ile birlikte gözaltına alındığını söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, 10 ifade temin edildiğini ve halen daha alınması gereken ifadeler olduğunu, zanlıların tasarrufunda bulunan cep telefonlarının incelenmesi gerektiğini belirterek, soruşturma amaçlı 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.