Bini aşkın sürücü rapor edildi

Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada 63 trafik kazası meydana gelirken, bir kişi yaşamını yittirdi, 19 kişi de yaralandı. Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde bin 10 trafik suçu tespit edildi.

Meydana gelen tüm kazalarda yaklaşık 5 milyon 538 bin TL’lik hasar oluştu.

Kazaların bölgelere göre dağılımı; Lefkoşa 23, Gazimağusa 12, Girne 20, Güzelyurt 3 ve İskele 5 şeklinde gerçekleşti.

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde bin 10 trafik suçu tespit edildi.

Polisin 9-15 Ekim dönemine ilişkin açıklamasına göre, sürücülerin 217'si süratli, 9'u tehlikeli, 26'sı dikkatsiz, 142'si seyrüsefer ruhsatsız, 4'ü sürüş ehliyetsiz, 91'i emniyet kemersiz, 39'u muayenesiz, 31'i sigortasız, 40'ı alkollü, 2'si “B” eşya taşıma izinsiz ve 11'i “T” işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

155 sürücü seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan, 96'sı trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 1'i trafik ışıklarına uymamaktan, 1'i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımaktan, 2'si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan ve 143'ü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.

