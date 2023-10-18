500’ün üzerinde can kaybı

İsrail güçleri, Gazze'de Mamedani Hastanesi'ni hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenler arasında hastaların yanı sıra binaya sığınan yüzlerce kişinin de bulunduğu bildiriliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yer alan el-Kerame Hastanesinin yanı başındaki binaları bombaladığını belirtti. Hava saldırıları sonucu Kerame Hastanesinde de oluşan ciddi hasar sebebiyle hizmet dışı kaldığını belirten Kudra, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Avrupa-Gazze Hastanesi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından kurulmuş sahra hastanesinin de İsrail saldırıları sebebiyle zarar gördüğü bilgisini paylaştı.

Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas, Gazze’deki hastane saldırısı nedeniyle üç günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Abbas saldırı için “hastane katliamı” ifadesini kullandı.

Abbas’ın ofisinden yapılan açıklamada bayrakların da yarıya indirileceğini kaydetti.

BM saldırıyı şiddetle kınadı

Saldırı sonrası dünyadan İsrail'e tepkiler geldi.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.

BM Nüfus Fonu (UNFPA), sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısıyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Mesajda, "UNFPA, yüzlerce insanın ölümüne neden olan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

İran: Vahşi bir savaş suçu

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "vahşi bir savaş suçu" ve "soykırım" olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in hastane saldırısını "vahşi bir savaş suçu" ve "soykırım" olarak nitelendiren Kenani, İsrail'in uluslararası hukukun ilke ve kurallarına en ufak bir bağlılığının olmadığını bir kez daha dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Kanada Başbakanı: Korkunç ve kabul edilemez

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da saldırı için “korkunç ve kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Trudeau gazetecilere yaptığı açıklamada, “bir hastanenin vurulması kabul edilemez” dedi.

Lübnan: İsrail'in işlediği suç

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in "işlediği suç" neticesinde, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Mikati, X sosyal medya hesabı üzerinden, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneye saldırması sonucunda, 500 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce kişinin "İsrail'in işlediği suç nedeniyle" hayatını kaybettiğini ifade eden Mikati, uluslararası vicdanın zulüm ve hakikat karşısında sessiz kaldığını belirterek, bunun ne zamana kadar süreceğini sordu.

Ürdün: Şiddetle kınıyoruz

Ürdün ise “Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısını şiddetle kınıyor, Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanmasını ve savaşın derhal sona ermesini istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısına tepki gösterildi.



DSÖ, Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıyı güçlü şekilde kınadı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Ghebreyesus, "İlk haberler yüzlerce ölü ve yaralı olduğuna işaret ediyor. Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunması için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023, 09:49