Yeni projeler hayata geçecek

Sağlık Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında sağlık, eğitim, araştırma çalışmalarında iş birliği yapılması amacıyla 3 farklı protokole imza atıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Sağlık Bakanı Ali Pilli ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın arasında imzalanan protokollerle iki kurum arasındaki iş birliğinin pekiştirildiği kaydedildi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, önümüzdeki dönemde de yeni projelerin hayata geçirileceğini vurguladı.

İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, protokollerden 2 tanesinin daha önce imzalanmış protokollerin devamını sağlamak için çeşitli güncellemeleri içerdiğini, diğer protokolün ise eğitim ve araştırma alanlarında Sağlık Bakanlığı doktorları, hastaneleri, sağlık kurumları ile üniversitenin çalışanları, personel altyapısının ortak kullanımı ve eğitim amaçlı araştırma yapılmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de “Biz Sağlık Bakanlığı olarak her zaman üniversitelerin yanındayız. Ülkemiz için üniversiteler çok değerli ve önemlidir. Her türlü işbirliğine açığız. DAÜ’nün katkısı bizler için çok önemlidir. DAÜ, her şeyden önce bir devlet üniversitesidir. Bugüne kadar her zaman iş birliği içerisinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu ülkenin sağlıkta ileriye gidebilmesi için üniversitelerin katkısı çok önemlidir.” dedi.

Açıklamaların ardından Sağlık Bakanı Pilli ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, 3 ayrı protokole imza attı.