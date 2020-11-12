Uçtu ve ters döndü

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde meydana gelen trafik kazasında Jeep araç kaza yaptı; 3 kişi yaralandı. Kaza, 43 yaşındaki Hasan Liman’ın dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp tarla içerisinde savrulması sonucu meydana geldi. Kazada yaralanan Liman ile araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Mildeniz Aliş ve 13 yaşındaki Efe Öztanoğlu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kaldırıldı. İlk yardım tedavilerinin ardından yaralılar taburcu edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; saat 15.40 sıralarındaki Kemal Şemiler Caddesi üzerinde EJ 511 plakalı araçla batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden Hasan Liman zephir çemberine geldiği zaman dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak tarla içerisinde savrulup sol yan kısmı üzerinde durdu.

Kazada, yaralanan araç sürücüsü Hasan Liman ve araçta yolcu olarak bulunan Mildeniz Aliş ile Efe Öztanoğlu kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.