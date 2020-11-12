Yetkili makamlar izin vermedi

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, Girne Kapısı’ndaki küçük çembere koyduğu boğa heykeli kaldırıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi’nden ve Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan izin almadığı öğrenildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu kadar önemli gündemler varken bu gündemle kimseyi meşgul etmek istemezdik ama tarafımızdan ve Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan onay almamış olan boğa heykeli, yapılan yoğun ve ısrarlı uyarılar sonrasında kaldırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine."