Güneyde 165 yeni vaka 4 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs can almaya devam ederken, son 24 saatte 4 hasta yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin 92,71, 62 ve 89 yaşlarında olduğu belirtildi. Güneyde toplam vaka sayısı 6 bin 461 can kaybı ise 33’e yükseldi.

Kuzey Kıbrıs’ta ise 6 pozitif vakaya rastlanırken, 5 hastanın taburcu edildiği belirtildi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 986 olurken, 930’nun iyileştiği kaydedildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1341 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin yerel vaka olduğunu söyledi.

Güneyde can kayıpları sürüyor

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 3 bin 291 test yapıldı, 165 vakaya rastlandı. Covid-19’dan dolayı 4 kişi ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 92,71, 62 ve 89 yaşlarında olduğu belirtildi.

Güneydeki toplam vaka sayısı, 6 bin 461 oldu. Güneyde toplam can kaybı 33’e yükseldi.

Rum Sağlık Bakanlığı, yeni tip Coronavirüs tedavisi görmekte olan 4 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerden birinin hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmadığını açıkladı.

Rum haber kaynakları, dün sabahın erken saatlerinde ölen 92 yaşındaki kadının ardından yataklı tedavi altında bulunan, 71 yaşında kronik rahatsızlıkları da olan bir erkek ile hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmayan 62 yaşındaki kadının da yeni tip Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisini geçti. Akşam saatlerinde de 89 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.