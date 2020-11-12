Herkes devrede

Rum Yönetimi’nin BM, AB ve genel olarak “rol oynayabilecek” herkesten Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kapalı Maraş’ı ziyaret etmemeye “ikna etmeleri” veya kendisine bu yönde “baskı yapılmasını” istediği haber verildi.

Fileleftheros, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yaptığı telefon görüşmesinde kapalı Maraş’ın yerleşime açılması kararının, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarının devamını “zorlaştırdığını” öne sürerek, Lute’tan bu görüşünü BM Genel Sekreterliği’ne iletmesini istediği yazdı.

Gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’nin kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım’daki ziyareti için yapmakta olduğu hazırlıklar dikkate alındığında, Erdoğan’ın kapalı Maraş’ı ziyaretinin engellenmesinin zor bir argüman göründüğüne dikkat çekti.

Türkiye’nin, iki devlet veya konfederasyon çözümü fikrini diplomatik ve siyasi düzeyde daha da vurgulamakta olduğuna işaret eden gazete, bugünlerde Türkiye’de 12’ncisi gerçekleştirilmekte olan büyükelçiler kongresine katılan Türk büyükelçilerin bu yönde talimat aldığına işaret etti.

Gazete, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Kıbrıs sorununda, siyasi eşitlik olmayan yerde egemen eşitlik olması gerektiği ana ekseninde hareket edileceği sözünün altını çizdi.

Haberde ayrıca Anastasiadis’in dün öğleden sonra Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefon görüşmesi yaparak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Gazeteye göre, Borrell, Anastasiadis’e AB’nin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında, müzakerelerin Crans Montana’da koptuğu yerden başlaması gerektiği tutumuna sahip olduğunu ve müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına katkıda bulunacağını da iletti. Anastasiadis ise çözüm hedefli müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için kapalı Maraş’taki “Türk meydan okumalarına son verilmesi gerektiği” iddiasını yineledi.