KKTC’de dünya rekoru 

Çiğdem AYDIN

Ekonomisi dibe vuran Kuzey Kıbrıs’ta 6’sı parlamentoda 3’ü de parlamento dışında olmak üzere 9 siyasi partinin yönetim kadrolarında 760 kişinin görev yaptığı ve nüfus oranına göre bunun ‘erişilmesi imkansız’ bir dünya rekoru olduğu belirtiliyor.

Diyalog muhabirinin yaptığı araştırmaya göre; en fazla parti meclisi üyesi 175 sayı ile Yeniden Doğuş Partisi’nde bulunuyor. Bunu 118 ile Ulusal Birlik Partisi, 75 ile Demokrat Parti izliyor. Halkın Partisi ile Toplumcu



Demokrasi Partisi’nin meclislerinde ise 60’ar kişi görev yapıyor.

İşte tam liste:

UBP Parti Meclisi: 118 kişi

UBP MYK: 18 kişi

CTP Parti Meclisi: 75 kişi

CTP MYK: 13 kişi

Halkın Partisi Parti Meclisi: 60 kişi

HP MYK: 10 kişi

DP Parti Meclisi: 75 kişi

DP MYK: 11 kişi

TDP Parti Meclisi: 60 kişi

TDP MYK:11

YDP Parti Meclisi: 175 kişi

YDP MYK: 21 kişi

BKP Parti Meclisi: 20 kişi

BKP MYK: 7 kişi

TKP- YG Parti Meclis: 50 kişi

TKP- YG MYK: 11 kişi

YKP Parti Meclisi: 20 kişi

YKP MYK: 5 kişi

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 11:39