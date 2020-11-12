KKTC’de dünya rekoru 

KKTC’de 9 siyasal partinin meclisinde ve yönetiminde tam 760 kişi görev yapıyor

KKTC’de dünya rekoru 

Çiğdem AYDIN

   Ekonomisi dibe vuran Kuzey Kıbrıs’ta 6’sı parlamentoda 3’ü de parlamento dışında olmak üzere 9 siyasi partinin yönetim kadrolarında 760 kişinin görev yaptığı ve nüfus oranına göre bunun ‘erişilmesi imkansız’ bir dünya rekoru olduğu belirtiliyor.
   Diyalog muhabirinin yaptığı araştırmaya göre; en fazla parti meclisi üyesi 175 sayı ile Yeniden Doğuş Partisi’nde bulunuyor. Bunu 118 ile Ulusal Birlik Partisi, 75 ile Demokrat Parti izliyor. Halkın Partisi ile Toplumcu

Demokrasi Partisi’nin meclislerinde ise 60’ar kişi görev yapıyor.

 İşte tam liste:
UBP Parti Meclisi: 118 kişi 
UBP MYK: 18 kişi 
CTP Parti Meclisi: 75 kişi 
CTP MYK: 13 kişi
Halkın Partisi Parti Meclisi: 60 kişi 
HP MYK: 10 kişi 
DP Parti Meclisi: 75 kişi 
DP MYK: 11 kişi 
TDP Parti Meclisi: 60 kişi 
TDP MYK:11 
YDP Parti Meclisi: 175 kişi
YDP MYK: 21 kişi 
BKP Parti Meclisi: 20 kişi 
BKP MYK: 7 kişi
TKP- YG Parti Meclis: 50 kişi 
TKP- YG MYK: 11 kişi 
YKP Parti Meclisi: 20 kişi
YKP MYK: 5 kişi 

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 11:39
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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xyz - 3 saat Önce

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