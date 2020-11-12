KKTC’de dünya rekoru 

Çiğdem AYDIN
Ekonomisi dibe vuran Kuzey Kıbrıs’ta 6’sı parlamentoda 3’ü de parlamento dışında olmak üzere 9 siyasi partinin yönetim kadrolarında 760 kişinin görev yaptığı ve nüfus oranına göre bunun ‘erişilmesi imkansız’ bir dünya rekoru olduğu belirtiliyor.
Diyalog muhabirinin yaptığı araştırmaya göre; en fazla parti meclisi üyesi 175 sayı ile Yeniden Doğuş Partisi’nde bulunuyor. Bunu 118 ile Ulusal Birlik Partisi, 75 ile Demokrat Parti izliyor. Halkın Partisi ile Toplumcu
Demokrasi Partisi’nin meclislerinde ise 60’ar kişi görev yapıyor.
İşte tam liste:
UBP Parti Meclisi: 118 kişi
UBP MYK: 18 kişi
CTP Parti Meclisi: 75 kişi
CTP MYK: 13 kişi
Halkın Partisi Parti Meclisi: 60 kişi
HP MYK: 10 kişi
DP Parti Meclisi: 75 kişi
DP MYK: 11 kişi
TDP Parti Meclisi: 60 kişi
TDP MYK:11
YDP Parti Meclisi: 175 kişi
YDP MYK: 21 kişi
BKP Parti Meclisi: 20 kişi
BKP MYK: 7 kişi
TKP- YG Parti Meclis: 50 kişi
TKP- YG MYK: 11 kişi
YKP Parti Meclisi: 20 kişi
YKP MYK: 5 kişi
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