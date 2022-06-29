Çilingirle operasyon

Suna ERDEN

Pitbull cinsi köpeğini Girne’de yaşadığı apartmanın 5’inci katından atarak ölümüne neden olmakla suçlanan Nijerya uyruklu 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Tamunoemi Jack dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada vatandaşların ihbarı üzerine zanlının evine gidildiği ancak tüm uyarılara rağmen polise kapıyı açmadığı açıklandı.

Polis, mahkemeden emir alarak çilingir eşliğinde tekrar zanlının evine gittiği, kapıyı açtığı belirtildi. Zanlının bu kez da kendini yatak odasına kilitlediği, uyarılar üzerine bir süre sonra kapıyı açtığı ve gözaltına alındığı açıklandı.

Sorgulanan zanlının ifadesinde köpeğiyle oyun oynadığını, havaya atıp tutarken düşürdüğünü söylediği belirtildi.

Çilingir kapıyı açtı

Soruşturmayı yapan polis, 27 Haziran 2022 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Girne’de Gazi Osman Paşa Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda kalmakta olan zanlının, sorumluluğundaki pitbull cinsi köpeği 5’inci katın balkonundan aşağıya atıp ölmesine sebep olduğunu belirtti.

Polis, ihbar üzerine olay yerine gittiklerini, zanlının kaldığı apartman dairesinin kapısını çaldıklarını ancak içeride olmasına rağmen kapıyı açmadığını söyledi.

Polis, akabinde mahkemeden emir alarak çilingirle birlikte tekrar zanlının ikametgâhına gittiklerini, kapıyı açtıklarını açıkladı.

Polis memuru, zanlının bu kez de kendini yatak odasına kilitlediğini, yasal uyarılar üzerine bir süre sonra kapıyı açtığını ve gözaltına alındığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde havaya atıp tutarak oyun oynarken köpeği kazayla düşürdüğünü söylediğini anlattı.

Köpeğin çığlıkları duyuldu

Polis, olayla ilgili köpeğin çığlıklarını duyan iki tanıktan ifade aldıklarını söyledi. Zanlının üniversite öğrencisi olduğunu ifade eden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Hazan Aksun, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.