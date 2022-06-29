Hükümet ‘memnuniyeti’ en alt seviyelerde

Kuzey Kıbrıs’ta AB adına Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasının ikinci bölümünde halkın kurumlara yönelik düşünceleri yansıtıldı. Buna göre Yargı, Polis ve Ombudsman ‘memnuniyet’ konusunda ilk üç sırayı aldı.

Halkın ‘en az memnun olduğu’ kurumlar ise Hükümet, meclis ve Cumhurbaşkanlığı olarak belirtildi.

Anket sonuçlarına göre halkın yüzde 91.57’si ‘ülkeyi yönetenlerin halkın ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiklerine’ inanmıyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 63.27’si ‘döviz krizinin etkilerinin azaltılması için Kıbrıs’ın kuzeyinde Euro’ya geçiş yapılması gerektiğini’ düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 57si ‘Bu ülkede kendimi özgürce ifade edebildiğini’ belirtirken, buna katılmayanların oranı yüzde 43’te kaldı.



Yüzde 63 oranında Euro’ya geçiş desteklendi

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin 2022 yılı Haziran ayında 500 kişi ile telefonla yaptığı anket sonucunun ikinci kısmında halkın siyasilere ve devlet kurumlarına olan güveni ele alındı.

Katılımcıların 63.27’si ‘döviz krizinin etkilerinin azaltılması için Kıbrıs’ın kuzeyinde Euro’ya geçiş yapılması gerektiği’ cümlesine katıldığını belirtti. Bu cümleye katılmadığını belirtenlerin oranı ise 36.73’te kaldı.

Katılımcıların 82.48’i ‘Toplumda ekonomik olarak güçlü ama küçük bir grup daha çok kazanacak diye çoğunluk zarar görüyor’ cümlesine katıldığını ifade etti. Bu cümleye katılmadığını belirtenlerin oranı ise 17.52 oldu.

Katılımcıların 53.6’sı ‘Bazı ülkelerde insanların kendilerinden olmayandan, yani ‘ötekinden’ nefret ettiklerini söylemeleri yasaktır. Ben bu uygulamayı doğru buluyorum’ cümlesine katıldığını belirtti. Yüzde 46.4 oranında bir kesim ise bu cümleye katılmadığını söyledi.

Kurumlara güven

Anket sonucuna göre; toplumun en çok güven duyduğu 3 kurum sırasıyla yargı, polis ve ombudsman oldu. En az güven duyulan kurumlar ise şöyle sıralandı:

1-Hükümet

2-Siyasi Partiler

3-Meclis

4-Cumhurbaşkanlığı’dır.

En çok güven duyulan kurumların hukukla ilgili kurumlar olduğu, en az güven duyulan kurumların ise siyasi olduğu görüldü.

Eylül 2020’ye kıyasla kurumlara güven puanlarında ciddi düşüşler yaşandı. Özellikle cumhurbaşkanlığına güven puanlarında bir önceki cumhurbaşkanına kıyasla oldukça büyük düşüşler oldu.

Öte yandan ankete katılanların 86.41’i ülkesini eleştirmenin vatana ihanet etmek olmadığını belirtti. Yüzde 64.89’u ülkeyi sevmeyenlerin terk etmesi gerektiğine katılmadığını ifade etti. Benzer bir şekilde 62.9’u ‘körü körüne’ devleti savunmaya karşı çıkarken,71.17 ise devletin her yaptığıyla gurur duymadığını belirti.





Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022, 11:29