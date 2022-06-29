Suç ortakları bulunamadı

Suna ERDEN

Girne’de gerçekleştirilen ‘Deprem Operasyonu’nda piyasa değeri 2 buçuk milyon TL olan

3 buçuk kilo uyuşturucuyla yakalanan Nijeryalı 19 yaşındaki Okafar Esther Ifeoma ile 21 yaşındaki Amanda Ukwu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların tutuklu bulundukları 19 günlük süre içerisinde polise yardım etmedikleri; uyuşturucunun kaynağına, kimden aldıklarına ve kimlere sattıklarına dair hiçbir bilgi vermedikleri açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis Çavuşu Ahmet Bayram 9 Haziran 2022 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Deprem Operasyonu sonucu Semih Sancar Caddesi üzerinde şüpheli görülen zanlıların üzerinde yapılan aramada bel çantaları içerisinde satışa hazır 40 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Bayram, iki zanlının gözaltına alındığını, olay mahallinde tespit edilen Amanda’ya ait araçta da arama yapıldığını, Louis Vuitton marka çantası içerisinde satışa hazır vaziyette 10 gram hintkeneviri daha bulunduğunu belirtti.

Bayram, akabinde zanlıların kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldığını, 21 numaralı dairede kanunsuz bir şey bulunmadığını, sadece bir ev anahtarı tespit edildiğini ifade etti. Bayram, zanlı Amanda’nın bulunan anahtarın karşı daireye ait olduğunu söylediğini aktardı.

Bayram, 25 numaralı dairede arama yapıldığını, evin çeşitli bölmelerinde satışa hazır ayrı ayrı paketlenmiş toplam 3 bin 520 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi, uyuşturucuların paketlenmesinde kullanılan foil kağıdı, makas, eldiven ele geçirildiğini söyledi. Bayram, zanlıların tasarrufunda uyuşturucu satışından temin edilen yüklü miktardaki paralarla ilgili 2 adet hesap defteri de bulunduğunu belirtti.

Kod adlar araştırılıyor

Bayram, zanlıların 2 deftere uyuşturucu sattıkları şahısları takma isimle not ettiklerini; bu kişilerin kim olduklarına dair araştırma yapıldığını belirtti. Bayram, zanlıların tutuklu bulundukları süre içerisinde hiçbir şekilde polise yardımcı olmadıklarını, kod adıyla kaydedilen şahıslara henüz ulaşamadıklarını açıkladı.

Polis çavuşu Bayram, polisin kanıtlara ulaşmasını engellemek için zanlı Amanda’nın telefonunu bilerek ve isteyerek bloke ettiğini de söyledi. Polis Çavuşu Ahmet Bayram, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, aranan şahıslar, incelenen kanıtlar olduğunu belirtti. Bayram, zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmıyla ilgili araştırma esnasında poliste tutuklu kalmalarına gerek olmadığını söyledi. Bayram, zanlı

Polis çavuşu Bayram, Okafar Esther Ifeoma’nın ülkede yasal statüsü bulunmadığını, Amanda Ukwu’nun ise öğrenci kaydını yenilemediğini, işlenen suçlarının ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, her iki zanlıyı da 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.