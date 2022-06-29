Adaya yeni gelmişti

Hüseyin ÇİÇEK

Eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Saklı Kent sitesi yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 26 yaşındaki Türkmenistanlı Agajan Seyidov hayatını kaybetti. Kazanın ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Agajan Seyidov’un yoğun bakıma alındığı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Agajan Seyidov’a çarpan sürücünün hastanede tedavi altına alındığı, polisin soruşturma başlattığı açıklandı.

Soruşturma başlatıldı

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; kaza saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki RZ 732 plakalı araç ile Lefkoşa istikametinden Gazimağusa’ya doğru seyreden E.Ö., dikkatsizliği sonucu yolun kenarında yaya olarak bulunan Agajan Seyidov’a çarptı. Seyidov, çarpmanın etkisiyle ağır yaralanarak olay yerine gelen ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çekilen tomografinin ardından yoğun bakım servisine alınan Seyidov kazadan 5 saat sonra yaşamını yitirdi.

2 çocuk babasıydı

Seyidov’un, bir galeriye ait van araçta yolcu olarak seyrettiği ve araçtan düşen yastığı almak üzere indiği esnada talihsiz kazayı yaşadığı öğrenildi. Kuzey Kıbrıs’a bir ay önce çalışmaya gelen Seyidov’un 2 çocuk babası olduğu bilgisi elde edildi.