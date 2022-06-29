Transit merkezi olduk

Suna ERDEN

Ercan Havaalanı’nda 500 bin Euro’yla yakalanan Ukraynalı kurye Oleksandra Suprun' un Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs üçgeninde dönen kara para organizasyonunda yalnız olmadığı tespit edildi.

Oleksandra Suprun ile 4 kişinin 2021-2022 yılları arasında 17 kez KKTC’ye geldikleri; suç geliri olan toplam 6 milyon 590 bin Euro nakit parayı güneye götürdükleri tespit edildi.

Mali polis tarafından ismi tespit edilen 4 şahıs arananlar listesine eklenirken, Oleksandra Suprun dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kurye Operasyonunda Yunanistan’dan İstanbul’a oradan da KKTC’ye gelen Oleksandra Suprun' un Ercan Havalimanında gözaltına alındığını söyledi. Polis, zanlının sırt çantasında yapılan aramada 500 bin Euro nakit para bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, gözaltına alınan zanlının paranın gayrimeşru kaynağını gizleyip makul bir izahat veremediğini söyledi.

Defalarca kara para getirdi

Polis, yürütülen soruşturma sonucu zanlının ülkeye 1 Nisan 2022 tarihinde 150 bin Euro, 23 Nisan’da ise 200 bin Euro nakit para getirdiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının 1 Nisan’da KKTC’ye getirmiş olduğu parayla ile ilgili verdiği sözlü beyanında tanımadığı birinin havalimanından kendisini aldığını, Lefkoşa’da bilmediği bir ofise gittiklerini, orada tanımadığı birine parayı verdiğini öne sürdüğünü açıkladı. Polis, 23 Nisan’da getirilen parayı ise Lefkoşa’da bir evde tanımadığı birine parayı teslim ettiğini iddia ettiğini söyledi.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan Güney Kıbrıs’a ait nakit beyan formunun incelendiğini; 30 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul- Atina-Larnaka seferiyle güneye 460 bin Euro götürdüğünün tespit edildiğini anlattı.

500 bin Euro hazineye aktarıldı

Polis, zanlının paraları KKTC’ ye getirdiği tarihlerde Ercan Havalimanından giriş yaptıktan hemen sonra kısa bir zaman dilimi içerisinde Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığını ve ardından aynı gün içerisinde ülkeye dönerek adadan ayrıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının sırt çantası içerisinde bulunan 500 bin Euro’nun emare olarak alındığını ve Devlet Haznesine yatırıldığını anlattı.

Polis, yürütülen geniş çaplı araştırma ve soruşturma sonucunda zanlının 4 kişi ile birlikte 17 kez ülkeye geldiğini, suç ortaklarıyla birlikte suç geliri olan toplam 6 milyon 590 bin Euro nakit parayı güneye götürdüklerini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının hem Nisan ayında hem de 16 Haziran’da tarihinde getirmiş olduğu paraları kime teslim ettiğine dair araştırma yapıldığını açıkladı.

Polis, mesele ile bağlantısı olduğunu inanılan bir şahsın arandığını da belirtti.

Polis, soruşturmanın zanlıyla ilgili kısmının tamamlandığını, ülkede yasal statüsü olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 40 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.