Yeşil ve mor sebze tüketin

Funda BEDİR

Tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ın da kâbusu haline gelen Corona virüsüne karşı birçok önlemler alınırken, Dr. Pelin Akman da tavsiyeler de bulundu. Virüsle mücadelede en önemli faktörün bağışıklık sistemi olduğunu ifade eden Akman, tüketilmesi gereken sebzeleri ve uzak durulması gereken yiyecekler hakkında bilgi verdi.

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinleri anlatan Akman, brokoli, mor lahana, ıspanak gibi sebzelerin sofralardan eksik olmaması gerektiğini vurguladı.

Akman şunları söyledi:

“Bizler virüslerle bağışıklık sistemi ile mücadele ediyoruz. Şu dönemde hızlı reaksiyon vermeliyiz. Dolayısıyla hücresel bağışıklık çok önemlidir. Bunu en iyi ve en hızlı destekleme yöntemi de sülfür bakımından zengin yiyecekler tüketmektir.

Bu da yeşil ve mor sebzeler demektir. Önünüzde ne kadar yeşil ve mor besin varsa bilin ki hücresel bağışıklığınızı o kadar destekliyorsunuz. Şu zamanda bu besinleri tüketmeyi arttırmamız gerekli. Mor lahana, pancar, beriler, vs. mor renkte ne varsa tüketebilirsiniz. Brokoli, ıspanak, vs. yeşil her şey soframızda olmalı.

Probiyotikler çok önemli. Kefiri bolca tüketelim. Çünkü bağırsak bakterileri vücuda giren birçok zararlı şeyi faydalı hale getirip vücuda sokma kabiliyetine sahiptir.

Hücre içi bağışıklıkta kuşkusuz C vitamini de çok önemli. İsteğe bağlı olarak dışardan destekleyebiliriz, fakat yukarıda sıraladığımız yeşil ve mor sebzelerde özellikle yeşillerde zaten C vitamini oranı oldukça yüksektir.

Mümkünse bu besinleri çiğ olarak ve olabildiğince çok tüketelim. Çocuklarımız da yaşlılarımız da biz de olabildiği kadar çok yiyelim.”

İşlenmiş etten uzak duralım

Dr. Akman, uzak durulması gereken yiyecekler ve yapılması gerekenler hakkında da bilgiler verdi. Akman şunları söyledi:

“İşlenmiş etlerden uzak durmalıyız; çünkü tütsülenmiş, işlenmiş besinler nitrit bakımından zengindir. Nitrit bağışıklık sisteminde bizi koruyan bazı maddeleri meşgul ediyor. Vücudumuzu işlenmiş gıdalardan özellikle etlerden uzak tutalım. Sucuk, salam, sosis vs. bunları bu ara hayatımızdan çıkaralım.

Büyükbaş hayvan ürünlerini de dikkatli tüketelim. Daha çok küçükbaş hayvan et süt ürünlerine yönelelim. Büyükbaş hayvan ürünleri bağırsak florasını zorlayabilir.

Gereksiz antibiyotik kullanımı da bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkiliyor.

Bugüne kadar gereksiz ve çok antibiyotik kullananlar bağışıklık konusunda sıkıntı yaşayabilirler, çünkü antibiyotikler bağırsak florasını bozar, yok eder.

Burada özellikle küçük çocuğu olan anne babalara çağrı yapmak istiyorum. Hakikaten bu konuda doktorlarını da çok zorluyorlar. Yetişkinlerden çok çocuklara antibiyotik verme hevesi var. Lütfen gerçekten gerekmedikçe antibiyotik kullanmayalım virüse bir faydası asla yoktur.”