Durum ciddi

Onur ULAĞ

Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören 40 bine yakın Türk öğrenci, eğitime ara verilmesi nedeniyle ailelerinin yanına dönüyor. Adaya boş gelen THY, Anadolu Jet ve Pegasus uçakları, dönüşte tam kapasite ile uçuyor.

Ancak sayıları 30 bin civarında olan; çoğunluğu Nijerya uyruklu öğrenciler ülkelerine dönüş yapamıyor. Diyalog’a konuşan Yüksek Öğretim Müdürü Ziya Öztürkler, yabancı öğrencilerin hem maddi sıkıntı yaşadığını, hem de ülkelerine yönelik uçuş yasağından etkilendiklerini söyledi. Bunun önemli bir sorun olduğunu kabul eden Öztürkler; yaşanan gelişmeler yüzünden eğitim sektörünün olumsuz etkileneceğini söyledi.

Öztürkler, Bakanlar Kurulu’nun tüm okulları 27 Mart’a kadar tatil ettiğini, bunun Nisan ortalarına kadar uzaması halinde dahi eğitimdeki aranın haziran sonuna kadar kapanabileceğini belirtti.

Öztürkler bir soru üzerine, KKTC devletinin turizmden sonra en fazla geliri eğitim sektöründen sağladığını kaydetti.

Hükümetin gündeminde

Bu arada Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; yabancı uyruklu öğrencilerin ülkelerine gönderilmesi konusu Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında ele alındı.

Öğrenci vizesi ile adaya gelen çok sayıda Nijerya, Bangladeş, Pakistan, Libya uyruklu öğrencilerin aynı zamanda bir yerlerde çalıştığı gerçeğini dikkate alan kabinedeki bazı bakanların “işsiz kalan bu insanlar bir süre sonra geçimlerini nasıl sağlayacak?” sorunu kurulun gündemine taşıdığı, ancak somut bir kararın çıkmadığı belirtildi.

Pagasus boş geliyor dolu gidiyor

Pegasus Havayolları Kıbrıs Müdürü Zeki Ziya ise dün Diyalog TV’nin canlı yayın programına katılarak yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Uçakların genelde boş geldiğini, fakat dolu döndüğünü belirten Ziya, Perşembe gününe kadar yaşanan dönüş yoğunluğunun giderileceğini söyledi. Ziya; birçok ülkeye uçuş yasağı konması nedeniyle THY’nin 100, Pegasus’un da 40 kadar uçağının uçuş yapamadığını belirtirken, birkaç gün sonra Ercan’a yönelik uçuşların da çok azalacağını kaydetti.

Gidebilen gidiyor, parası olmayan kalıyor

Ülkelerine dönen ve çoğu Türkiyeli olan öğrencilerin en büyük endişe kaynağı ise sağlık sisteminin yetersiz olduğunu düşünmeleri oldu.

Ercan Havalimanı’nda maske ve eldivenlerle binecekleri uçakları beleyen öğrenciler kendi ülkelerinde daha güvende olacaklarını vurguladı.

Ne dediler…?

Berke Özdemir

“Turizm sektöründe çalışıyordum aynı zamanda öğrenciyim. İşyerim 2-3 ay izin verdi, bu nedenle KKTC’de durmamım anlamı yok.

Bursa’ya ailemin yanına dönüyorum. Bu sıkıntılı günleri ailemin yanında daha rahat geçireceğimi düşünüyorum.”

Engin Toprak

“Gidiyorum ama kalbim burada, umarım Kıbrıs Türk halkı bu zor günleri atlatır. Halkın öğrencileri özleyip özlemeyeceğini merak ediyorum. İzmir’e ailemin yanına gidiyorum ve buradaki gelişmeleri sürekli takip edeceğim. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah geldiğimiz zaman karantina durumu kalmaz ve rahat ederiz.”

Damla Bozdağ

“Öğrenciyim, Mersine ailemin yanına gidiyorum. Üç hafta gelmemeyi düşünüyorum. Çünkü Kuzey Kıbrıs’ın sağlık koşulları hiç iyi değil. Hastaneler sağlık konusunda yeterli değil. Bu yüzden de ailemin yanında olmak istiyorum. Tek temennim ise bu virüs belasının en kısa zamanda bitmesi. Umarım bir an önce kurtuluruz.”

Gökmen Karyağdı

“Kuzey Kıbrıs’ta üniversite öğrenimi için bulunuyordum ama bu Covid-19 virüsü tüm dünyayı sarmış durumda. Bende bundan dolayı Türkiye’ye dönmeye karar verdim. Türkiye’de daha güvende olacağıma inanıyorum. Buranın sağlık imkânları yetersiz... Türkiye’de şartların daha iyi olduğuna inanıyorum.”