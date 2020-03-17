Tümü Trodos’a

Easyjet Havayolları ile İngiltere’nin Manchester bölgesinden Baf'a ve Gatwick'ten de Larnaka’ya giden öğrenci kafilesi ile Rum polisi arasında gerilim yaşandı. Öğrenciler, sağlık sertifikaları olmadığı gerekçesiyle önce ülkeye alınmadı.

Daha sonra Trodos’taki devlet konuk evlerine gönderilerek karantinaya alındı.

Başbakan Ersin tatar, öğrenci kafilesinde 2 de Kıbrıslı Türk’ün olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Larnaka Havaalanı’na gidip ailelerle görüşen Kıbrıslı Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karousos, iki uçuştaki Kıbrıslı öğrencilere izin verdiklerini, ancak yasağın üstesinden gelmek için EasyJet'e karşı yasal işlem başlatacaklarını söyledi.

Öğrenciler diretti, geri gönderilmedi

Easyjet havayolu ile Manchester'dan Baf'a ve Gatwick'ten Larnaka’ya giden 30 Kıbrıslı öğrenci, sağlık sertifikaları olmadığı gerekçesiyle geri gönderilmek istendi.

Öğrenci aileleri ile polis karşı karşıya geldi, havaalanları karıştı. Öğrenciler geri gönderilmek istenen uçakların kalkışını engellemek için ayakta bekledi.

Bir süre yaşanan gerginliğin ardından öğrencilere izin verildi.

Ülkeye kabul edilen tüm yolcular karantina merkezlerine gönderildi.

Öğrenciler14 gün karantinada kalacak.

Yolcuları sertifikasız uçağa aldığı için havayolu şirketine yasal işlem başlatılacak.

Kıbrıslı Rum Ulaştırma Bakanı Yiannis Karousos, Larnaka ve Baf'taki, yolculara verilen giriş izninin tek seferlik olduğunu ve açıklanan yeni giriş kriterlerini uygulamakta kararlı olduklarını belirtti.

Karousos, hükümetin yeni tedbirler açıklandıktan sonra yurtdışında kalan Kıbrıslılarla ilgili duyurular yapacağını söyledi.

Karousos, iki uçuştaki Kıbrıslı öğrencilere izin verdiklerini, ancak yasağın üstesinden gelmek için EasyJet'e karşı yasal işlem başlatacaklarını söyledi.