Tabancayı çekti ayağından vurdu

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da dün gece silahlar konuştu. Küçük Kaymaklı’da buluşup, yiyip içen Vedat Baltacı ve Veysi Badur bir anda kavgaya tutuştu.

İddialara göre; aralarında iş nedeniyle çıkan tartışmada Badur belindeki silahı çıkarıp, Baltacı’ya iki el ateş açtı.

Silahtan çıkan iki kurşun sağ bacağına isabet eden Baltacı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk yardım tedavisinin ardından ameliyata alınan Baltacı’nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis, saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından soruşturma başlatırken, saldırganın kaçtığı belirtildi. Polisin her yerde saldırganı aradığı, olayla ilgili dört kişiyi ifadesi alınmak üzere Lefkoşa Adli Şube’ye götürdüğü öğrenildi. Saldırganın yakalanmasının an meselesi olduğu belirtildi.

