9 kişi tutuklandı

Corona virüsüne karşı yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle Lefkoşa’da Merkezi Cezaevi önünde izinsiz eylem yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan mahkûm yakınları Erdal Arslan, Hasan Arslan, Özgür Arslan, Hasan Topaloğluları, Hasan M.Topaloğluları Hüseyin Topaloğluları, Hüseyin A. Topaloğluları, Ferdi Devecigiller, Hüseyin Özsakallı dün mahkemeye çıkarılırken, Cemaliye Topaloğluları küçük çocuğu olduğu için dava okunup serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan diğer zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların önceki gün Merkezi Cezaevi’nin önünde izin almadan eylem yaptıkları gerekçesiyle tutuklandıklarını söyledi.

Polis memuru, tüm zanlıların suçüstü tutuklanarak Atatürk Meydan Karakol hücresine yerleştirildiklerini ifade etti. Polis, zanlı Cemaliye Topaloğluları'na bakmakla yükümlü küçük çocuğu olduğu için ise yazılı dava tebliği yapılıp ilerde mahkemeye sevk edilmek üzere serbest bırakıldığını belirtti. Polis, iki kişinin arandığını ve alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlılar 3 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.