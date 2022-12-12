‘Memleket ne hale geldi’

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa’nın en işlek bölgelerinden biri olan Dereboyu’nda gündüz vakti pes dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Bölgede faaliyet gösteren Adora kafe-restoranın önünden park halindeki motosiklet çalındı. Kafenin paket servis elemanlarının sipariş götürmek için kullandığı motosikletin 20’li yaşlarda erkek bir şahıs tarafından alındığı ortaya çıktı. Yaşanan hırsızlık olayı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan kafenin işletmecisi Müslüm Güçlüer, “İçeride siparişleri hazırlıyorduk. Dışarı çıktığımızda motosiklet yoktu. Önce birileri şaka yapıyor sandık ancak güvenlik kamera görüntülerini izleyince çalındığını anladık. Memleketin haline bak ”dedi.

Bir süre gözetledi

Müslüm Güçlüer, hırsızlık olayının saat 14.50 sıralarında meydana geldiğini söylerken, güvenlik kamerası görüntülerinde şapka takan genç erkek bir şahıs kafenin tam karşısındaki alanda oturuyor. Söz konusu şahıs, kafe çalışanlarının içeri girmesini fırsat bilerek, park halindeki motoru alıyor. Üzerinde anahtar bulunmadığı için motoru çalıştıramayan şahıs, sürükleyerek götürüyor.

Şaştık kaldık

Hırsızlık anları saniye saniye kameralara yansırken, işletme sahibi Güçlüer, Lefkoşa’nın en işlek bölgesi olan Dereboyu’nda böyle bir hırsızlık vakasının yaşanmasının şaşırtıcı olduğunu dile getirdi. Güçlüer şunları anlattı:

“İşler yoğun olduğu için ben de paket servise çıktım. Siparişleri bıraktıktan sonra kafeye döndüm. Motosikleti kafenin önüne park ettim. Yeni siparişler olduğu için diğer çalışanlarla birlikte paketleri hazırlamaya başladım. Paketler hazırlandıktan sonra dışarı çıktığımızda motosiklet yerinde yoktu. Önce birileri yani komşu esnaf bize şaka yapıyor sandık. Ancak bir-iki kişiye sorduk ve kimsenin haberinin olmadığını görünce kameraları izledik. Kamera görüntülerini izleyince motosikletin çalındığını anladık. Memleket ne hale gelmiş, şaştık kaldık, kapımızın önünde üstelik bir içerideyken motosikletimiz çalındı.”

Polise durumu aktardıklarını belirten Güçlüer, motosikletin beyaz renk Honda marka olduğunu ve plakasının RZ 378 olduğunu açıklayarak, görenlerin polise haber vermesini istedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2022, 11:21