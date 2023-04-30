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Lüks araç çetesi polise dert oldu

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 Güney Kıbrıs’ta lüks araç hırsızlarının, son aylarda pahalı arabaları çalıp ortadan kayboldukları, fakat yalnızca bununla yetinmedikleri haber verildi.

Lüks araç çetesi polise dert oldu

   Fileleftheros gazetesi, konuyla ilgili haberinde, hırsızların bir adım daha ileriye giderek gerek araçların gerek de kendilerinin yerinin tespit edilmesini zor hale getiren bir adım daha attıklarını ve lüks araçlarda bulunan ve aracın yerinin tespit edilmesine olanak sağlayan sistemleri etkisiz hale getirdiklerini belirtti.

   Hırsızların, lüks araçlarda yer alan modern aygıtları etkisiz hale getiren sistemleri ithal eden kişilerle işbirliğinde bulunduğundan söz edildiğini yazan gazete, konunun Rum Meclisi Ulaştırma Komitesi toplantısında ele alındığını ekledi.

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