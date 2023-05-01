Farkındalık yaratıldı

Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyine (IUSARC) üye üniversitelerin arama-kurtarma kulüplerine kayıtlı gençlerin katılımıyla cuma günü başlayan “USARGames 2023 Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları dün tamamlandı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde düzenlenen “USARGames 2023 Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları”nın ödül ve kapanış töreni, saat 19.00’da Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığında yer aldı.

USARGames 2023 Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının Lefkoşa’daki Metehan Eğitim Alanı’nda yer aldı.

Oyunlarla; deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile afetlerden etkilenen kişilere en kısa sürede ulaşarak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratarak, doğru arama-kurtarma çalışmaları yapmak, yaralılara temel ilkyardım yapılmasının ardından emniyetli ortam koşullarını sağlayarak, can kaybını en aza indirmek ve arama-kurtarma konularında farkındalığı artırmak amaçlandı.