Yoğun katılım oldu

Girne Belediyesi organizasyonunda sevimli dostlar yararına düzenlenen "Girne Yarı Maratonu 2023" yaklaşık üç bin kişinin katılımıyla yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün sabah yapılan maratondan elde edilen yaklaşık bir buçuk milyon Türk Liralık gelir, mevcut barınağın büyütülmesi, pet otel yapılması, sevimli dostların kısırlaştırılması, aşıları ve yuva sahibi olması için kullanılacak.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, konuyla ilgili açıklamasında, yurt dışından bu gibi organizasyonlara katılan sporcuların, ülke tanıtımına ve spor turizminin gelişmesine önemli katkı sağladığını belirtti. Şenkul, maratona Türkiye yanında, ülkede yaşayan Ukraynalı, Rus, Alman ve İngiliz vatandaşların da büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Şenkul, bilet satışlarıyla birlikte sevimli dostlara şu ana kadar yaklaşık bir buçuk milyon Türk Liralık bir katkı sağlandığını belirtti. Şenkul, maratondan elde edilecek tüm gelirin, mevcut barınağın büyütülmesi, pet otel yapılması, sevimli dostların kısırlaştırılması, aşıları, yuva sahibi olması için kullanılacağını kaydetti.

Girne’yi maratonla da ön plana çıkarma hedefleri olduğunu belirten Şenkul, organizasyonun her yıl nisan ayında gerçekleşecek şekilde geleneksel hale getirileceğini söyledi. Şenkul, “Hedefimiz; yarı maratonu, önümüzdeki yıllarda 42 kilometrelik tam maraton haline dönüştürmek” dedi.



