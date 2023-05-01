Eski günleri arıyoruz

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapan Buğday Camii, bir süredir kilit vurularak kapatıldı. Sivil toplum örgütleri Buğday Camii’nin kilit vurularak atıl vaziyette kaderine terk edilmesine tepki gösterdi. Diyalog muhabirine konuşan, Mağusa Suriçi Derneği, Her Daim Dostlar, Polifonik Korolar Derneği, Mağusa Kadın Merkezi Derneği, Fotoğraf Grubu (FODOS) ve Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği temsilcileri, Buğday Camii’nin yine kültürel faaliyetlerde kullanmak istediklerini belirtti ve buranın bir kültür simgesi olduğunu vurguladı.

Erozan: Sanatsal ve kültürel faaliyetlere açılmalı

Polifonik Korolar Derneği adına konuşan Rana Erozan Uluçay, Buğday Camii’nin, geçmiş yıllarda sosyalleştiği tek mekan olduğuna dikkat çekti. Özellikle 1958 ile 1980 yılları arasında kültür ve sanat faaliyetlerinin, okul müsamerelerinin ve okul sergilerinin Buğday Camii’nde gerçekleştirildiğini anlatan Uluçay, 1980 yılında kültürel faaliyetlere kapatılan Buğday Camii’nde yakın geçmişte yeniden faaliyetlerin başladığını ve turistlerin de buraya yoğun ilgi göstermeye başladığını ifade etti. Alınan ani bir kararla Buğday Camii’nin sadece ibadethane olarak kullanılmasına hükmedildiğini ve kültürel faaliyetlere kapatıldığını aktaran Uluçay, gerekçe olarak Lala Mustafa Paşa Camii’nin tadilata gireceğinin gösterildiğini ancak öyle bir çalışmanın da olmadığını söyledi. Uluçay, Buğday Camii’nin yeniden sanatsal ve kültürel faaliyetlere açılmasını istediklerini dile getirdi.

Atai: Asla kabul edilemez

Mağusa Suriçi Derneği (Masder) adına konuşan Serdar Atai, İngiliz döneminde binanın buğday ve patates ambarı olarak kullanılması nedeniyle, isminin Buğday Camii olarak aldığını, 1958 yılından sonra Rumların Suriçi bölgesini terk etmesinin ardından Türkler tarafından Buğday Camii’nin, sosyal kültürel yaşamında tüm aktivitelerin yapıldığı bir alana dönüştürüldüğünü anlattı. Atai, 1958 ile 1980 yılları arasında pek çok kişinin bu binada evlendiğine de dikkat çekti. 1980 yılında binanın kapatıldığını ve atıl vaziyette durduğunu belirten Atai, 2010 yılında girişim yaptıklarını ve 2011 yılında binanın tadil edilerek yeniden kültürel ve sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapmaya başladığını açıkladı. Ancak binanın bir anda yangından mal kaçırırcasına sadece camiye çevrilmesinin asla kabul edilemeyeceğini belirten Atai, “Burası turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği bir binaydı, biz buranın Mağusa halkına, dolayısıyla Gazimağusa Belediyesi’ne devredilmesini ve sanatsal faaliyetlerin yeniden başlamasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Eyüpoğlu: Suriçi bölgesine kazandırılmalı

Mağusa Kadın Merkezi Derneği(MAKAMER) adına konuşan Şenay Eyüpoğlu ise 2010 yılından sonra restorasyonu yapılan bu binada etkinlikler gerçekleştirdiklerini, üretici kadınları bu çatı altında topladıklarını ve kadınların el sanatları ile üretim yaparak satış yaptıklarını anlattı. Turistler tarafından da binanın ve faaliyetlerinin yoğun ilgi gördüğünü belirten Eyüpoğlu, 1970’li yıllarda birçok kişinin düğününü bu bina da yaptığını da ifade etti. Eyüpoğlu, Buğday Camii’nin en kısa zamanda kültürel ve sanatsal faaliyetlere açılarak Suriçi bölgesine kazandırılmasını istedi.

Madi: Yeniden faaliyete geçirilmeli

Her Daim Dostlar Grubu adına konuşan Mustafa Madi, turizm mevsiminin yaklaştığına dikkat çekerek, Mağusa için önemi büyük olan bu yapının kapalı kalmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını savundu. Binanın en kısa zamanda yeniden faaliyete geçirilmesini ve turistlerin gelerek burada vakit geçirmesini istediklerini aktaran Madi, 74 öncesinde bu binada ünlü Türkiyeli sanatçıların konserlerinin de gerçekleştiğine vurgu yaptı.

Yüksek: Turistler hayran kalıyor

FODOS grubu adına konuşan Osman Yüksek de Mağusa’da fotoğraf salonu olmadığını, Buğday Camii’ni bu maksatla kullandıklarını ve fotoğrafların mekan ile muhteşem uyum sağladığını belirtti ve yabancı turistlerin de buna hayran kaldığına dikkat çekti. Yüksek, binanın bu şekilde kapalı tutulmasının kabul edilemeyeceğine vurgu yaptı.

Bahça: İlk karar alındığında da tepki göstermiştik

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği adına konuşan Hüseyin Bahça, Buğday Camii’nin kültürel faaliyetlere kapatıldığı 19 Mayıs 2021 tarihinde de bildiri yayınlayarak tepki gösterdiklerini anımsattı ve “biz insanların dini ve teolojik inançlarına saygı duyarız, ancak dinsel inançların da siyasal eyleme dönüşmesini kabul etmeyiz, Buğday Camii’nin mevcut şekliyle kalması mümkün değildir, bir çok sanatçı, aydın ve yazarımız burayı mekan olarak kullandı, bende bu tarihi binada bir tiyatro gösterisinde bulundum. Buranın derhal kültürel ve sanatsal faaliyetlere yeniden açılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2023, 09:40