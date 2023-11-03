Yine dikkatsizlik

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Dörtyol kavşağı’nda dün sabah saatlerinde yine bir trafik kazası meydana geldi. Aynı bölgede 3 gün üst üste yaşanan trafik kazaları bölge halkının da endişelenmesine neden oldu. Kaza dikkatsiz sürücünün, tali yoldan ana yola dikkatsiz şekilde çıkarak, anayoldaki aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 11.00 sıralarında, KH 760 plakalı salon araç ile Dörtyol istikametinden gelip, Geçitkale istikametine seyretmek isteyen Özdemir Yandaş (E-67) Dörtyol kavşağında araçlara öncelik hakkı vermeden Gazimağusa-Lefkoşa anayoluna çıktı. Yandaş’ın aracı Gazimağusa istikametine doğru seyreden İbrahim Beşgüller (E-24) yönetimindeki UB 918 plakalı aracın önünü tıkadı. Kaza sonucu yaralanan KH 670 plakalı araç sürücüsü Özdemir Yandaş ile araçtaki yolcu Gülşirin Altıyeva (K-51) ve UB 918 plakalı araç sürücüsü İbrahim Beşgüller, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Kaza sonucu yaralanan KH 670 plakalı araç sürücüsü Özdemir Yandaş ile araçtaki yolcu Gülşirin Altınyeva (K-51) ve UB 918 plakalı araç sürücüsü İbrahim Beşgüller yaralanarak, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Alkollü sürücü su kanalına düştü

Esentepe-Tatlısu Anayolu üzerinde gece yarısından sonra meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü su kanalına düştü. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Salih Sarper Paşa (E-58) 187 miligram alkollü içki tesiri altında, saat 01.30 sıralarında, yönetimindeki UR 506 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Sea Terra Reserve sitesi önlerine geldiğinde, sağa tali yola dönüşe geçtiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı. Paşa aracıyla, yol kenarında bulunan yaklaşık bir metre derinliğindeki su kanalına düşüp, toprak zemine çarptıktan sonra, araç sol yan kısmı üzerine devrilerek, durdu. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.