Siviller can verdi

Gazze'deki Hamas hükümeti, İsrail'in bölgenin en büyük hastanesi olan El Şifa hastanesi yakınında bir ambulans konvoyunu vurduğunu açıkladı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda 13 kişinin öldüğünü, 26 kişinin yaralandığını duyurdu. Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'den güneydeki Refah Sınır Kapısı'na doğru giden ve ağır yaralı insanları taşıyan bir ambulans konvoyunu" hedef aldığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref El Kudra, "Kızılhaç ve Kızılay'ı bilgilendirdik, tüm dünyayı bilgilendirdik, o kurbanlar o ambulanslarda can verdi. Bu bir tıbbi konvoydu." açıklamasını yaptı.

İsrail ambulans vurduğunu itiraf etti

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "karadaki askerlere saldırı hazırlığındaki Hamas teröristlerini taşıyan ambulansın" hedef alındığı iddia edildi.

AA muhabirinin sorusu üzerine, İsrail Ordu Sözcülüğü, Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi olan son bir aydır adeta sığınma merkezine dönüşen Şifa Hastanesi'nde ambulansın hedef alındığını itiraf etti.

İsrail ordusunun yoğun bombardımanına maruz kalan, dünyanın en yoğun nüfusa sahip bölgelerinden Gazze Şeridi'nde, Birleşmiş Milletlerin açıkladığı verilere göre yaklaşık 500 bin kişi BM merkezlerine sığındı.

Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralananlar ve onların yakınları dahil on binlerce yerinden edilmiş Filistinli, Şifa Hastanesi'ne sığınmış durumda.

İsrail okulu vurdu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı Usame bin Zeyd Okulu'nu bombaladı.

Saldırıda ölenlerin ve yaralananların olduğu bilgisi verildi.