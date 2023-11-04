Sıkıntılar dillendirildi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda kamu görevlilerinin temsiliyeti bulunmamasını ve fonun kullanımında çalışanların söz hakkı olmamasını protesto etmek için uyarı grevi ve basın açıklaması yaptı.

KTAMS dün 11.00-12.00 saatleri arasında İhtiyat Sandığı Dairesi’nde uyarı grevi gerçekleştirdi. KTAMS Başkanı Güven Bengihan konuyla ilgili bir de basın açıklaması yaptı.

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda kamu görevlilerinin temsiliyeti bulunmadığını söyleyen Bengihan, fonun kullanımında çalışanların söz hakkı olmamasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Bu konuda gerekli yasal değişikliğin yapılması amacıyla defalarca yazılı ve sözlü olarak talepte bulunduklarını, ancak bu konuda idarenin hiçbir işlem yapmadığını belirten Bengihan, gerekli yasal değişiklik yapılana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Sorunun 2008 yılından bu yana devam ettiğine işaret eden Bengihan, aslında bu sorundan sadece İhtiyat Sandığı çalışanlarının mağdur olmadığını, 2008 yılından sonra kamuda işe başlayan tüm kamu çalışanlarının mağdur olduğunu söyledi.

15 yıldır yeni atama yapılmadı

Bengihan, 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Yasası’yla artık ister özel, ister kamu çalışanı olsun herkesin Sosyal Güvenlik Yasası’na prim yatırma ve iştirakçi olma şartının getirdiğini belirterek, 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Yasası’nın ilgili maddesi olan 144’cü maddesine atıfta bulundu.

Şu anda kamu görevlileri içinde en çok üyeye sahip sendikanın KTAMS olmasına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bunu bilmesine rağmen, KTAMS’ın gerek Sosyal Güvenlik Yasası kapsamındaki fona, gerekse İhtiyat Sandığı Dairesi’ndeki fona girmesi konusunda gerekli yasal düzenlemenin İhtiyat Sandığı Dairesi’nde yapılmadığını kaydetti.

Sosyal Güvenlik Yasası’nda yazmasına rağmen yasanın uygulamadığını vurgulayan Bengihan, yasanın ilgili maddesinde, “yenileri atanıncaya kadar eskisi devam eder” ibaresi bulunduğunu, ancak 15 yıldır yeni atama yapılmadığını söyledi.

“Bu yönetim kurulunda olmak bizim en meşru hakkımızdır” diyen Bengihan, “Bu konuda hem kararlı, hem ısrarcıyız” şeklinde konuştu.

İhtiyat Sandığı Dairesi’nde bir saatlik uyarı grevi yaptıklarını, bundan sonraki eylemlerin genişletilerek, bütün kamu görevlilerinin temsiliyetinin sağlanması için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Bengihan, “KTAMS olarak çalışanların yanındayız, bundan sonra da hem Yönetim Kurulu’na girebilme, hem Sosyal Güvenlik Yasası’nın uygulanmasını talep etme noktasında her türlü demokratik eylem hakkımızı kullanacağız” dedi.