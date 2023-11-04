Ateş avcıları iş başında

Zümrütköy İlkokulu’nda öğrenim gören bir, iki ve üçüncü sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde dün Güzelyurt İtfaiye Şubesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında öğrencilere; Güzelyurt İtfaiye Şubesi tanıtılarak görevlerde kullanılan araç ve gereçlerle ilgili bilgiler verildikten sonra itfaiyecilerin görevleri, yangınların oluşumu, yangınlara karşı korunma yolları, yangınlar sırasında hareket şekilleri ve herhangi bir yangın gördüklerinde İtfaiyeye nasıl haber verecekleri konularında faydalı bilgiler aktarıldı.

