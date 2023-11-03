İlaç krizi aşılamıyor

Kuzey Kıbrıs’ta özellikle pandemi sürecinden sonra yaşanan ilaç yokluğu bir türlü giderilemezken, hastalar mağdur oluyor.

Sağlık Bakanlığı, peyder pey yaptığı alımlarla ilaç krizini çözmeye çalışsa da milyon liralık alımlar açığın kapatılmasına yetmiyor.

Bazen antibiyotik, öksürük şurubu, göz damlası, bazen de kanser hastaları için hayat önem taşıyan ilaçlar bulunamazken, tedavi göre Aysel Alihan yaşanan duruma isyan etti. Bir süredir kanser tedavisi gören Aysel Alihan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son bir aydır kemoterapi hapına ulaşamadığını belirtti. Alihan paylaşımında, “Yine bir immunterapi günü, kemoterapi hapım hala yok!. Bir ayım böyle ilaçsız geçti! Gene mi!? Buradan çıkınca Sağlık Bakanlığı önüne eyleme mi gitsem?" ifadelerini kullanarak, yaşadığı mağduriyete dikkat çekti.

Gardiyanoğlu: Halka verecek ilaç bulamıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ise dün bir kabulünde yaptığı açıklamada, ilaç yokluğu yaşandığını teyit etti.

Gardiyanoğlu, “Biz halka verecek ilaç bulamazken ilaçların çöpten çıkması beni üzer” dedi.

Sağlık Dernekleri Platformu’nu kabulünde konuşan sahte reçete soruşturmasına değindi.

Gardiyanoğlu, sahte reçete skandalının üzerine kararlılıkla gittiklerini ifade ederek, konunun artık yargıda olduğunu belirtti. Gardiyanoğlu “Biz halka verecek ilaç bulamazken ilaçların çöpten çıkması beni üzer. Milyonlarca liralık ilaç heba olmuştur” dedi.

Gardiyanoğlu, platform temsilcilerine sahte reçete olayının kapsamı ve hastaların ilaca erişimi konusunda uygulan prosedürü anlattı.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023, 10:05