Dava başlıyor

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube Amiri olarak görev yaptığı 2016-2017 yılları arasında suç dosyası kapatıp karşılığında rüşvet almakla suçlanan Polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin huzuruna çıkarılan sanık Altan 7 davadan itham edildi.

Altan aleyhine getirilen davalara “kabul etmiyorum” şeklinde yanıt verdi. Altan, duruşma sürecinin başlayacak olması nedeniyle, hükümsüz tutuklu Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Altan’ın itham edildiği davalar şunlar:

“Rüşvet almak, "menfaat temini için sahte, gerçek dışı ve hukuka aykırı evrak düzenlemek, imzalamak, tasdik etmek ve vermek”, “sicillerde sahtekarlık yapmak", "tanıkları yalan ifade vermeye teşvik etmek", Görevi kötüye kullanmak", “Görevi ihmal etmek”, kamu görevlilerinin sahtekarlık yapmaları ve emniyeti suiistimal etmeleri.”