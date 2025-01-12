Diğerleri aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 26 Aralık 2024 tarihinde 4 kişinin bir markete girerek 2 şişe viski çaldığı iddia edildi. Zanlılardan İbrahim Halil Aksoy tespit edilirken, diğer 3 arkadaşının arandığı açıklandı. Zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Oran, zanlının, 26 Aralık 2024 tarihinde, saat 04.30 sıralarında, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir dükkana, henüz tespit edilemeyen 3 kişiyle girdiğini ve 2 şişe 840 TL değerindeki viskileri çaldığını açıkladı. Polis memuru incelenen kamera görüntüleri sayesinde İbrahim Halil Aksoy’un 9 Ocak tarihinde tespit edildiğini belirtti. Polis, diğer 3 zanlının ise arandığını ifade etti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

