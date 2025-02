Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri için başvuru süresi yoğun ilgi nedeniyle 11 Mart 2025 Salı gününe kadar uzatıldı. Bu uzatma, daha fazla Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk girişimcinin bu iki toplumlu girişime katılmasına olanak tanıyacak. 15. yılını kutlayan ödüller, her yıl olduğu gibi iki toplumdan girişimciler arasındaki iş birliğini teşvik etmeye devam ediyor.

Easy markaları ailesinin (www.easy.com & www.easyHistory.info) kurucusu ve sahibi, aynı zamanda Stelios Hayır’ın (www.steliosfoundation.com.cy) kurucusu ve Başkanı olan Sir Stelios Haji-Ioannou, her yıl olduğu gibi bi-komünal girişimciliği ödüllendirecek. Bu yıl toplam ödül fonunu 410.000 €’ya çıkararak 20 Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk girişimciye destek sağlayacak.

2009’dan bu yana program kapsamında verilen toplam ödül miktarı, bu yılki tutarla birlikte 4.800.000 €’ya ulaşacak.

Ödül Töreni 11 Nisan 2025 Cuma günü, saat 11.00’de, Lefkoşa’daki Stelios Hayırsever Vakfı’nın Merkezinde (Markou Drakou Caddesi No: 5, Lefkoşa) düzenlenecek. Kazanan girişimciler, ödüllerini Sir Stelios Haji-Ioannou’nun elinden alacak. Törene GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hhristodoulides de onur konuğu olarak katılacak.

Yarışma formatı ve ödüller

Bu yıl yarışma yalnızca Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk girişimciler arasındaki iş birliği projelerine odaklanacak. Yeni ödül yapısı ise şu şekilde olacak:

Toplamda 10 kazanan iki toplumlu iş birliği ekibi arasında 410.000 € paylaştırılacak:

-Altın Ödül: 100.000 € (Her bir girişimci için 50.000 €)

-İki Gümüş Ödül: 50.000 € (Her bir girişimci için 25.000 €)

-Yedi Bronz Ödül: 30.000 € (Her bir girişimci için 15.000 €)

Başvurular 11 Mart 2025 Salı günü sona erecektir. Başvurmak isteyen ekipler, Stelios Hayırsever Vakfı’nın web sitesinden (www.steliosfoundation.com.cy) başvuru formunu indirerek [email protected] adresine e-posta yoluyla göndermelidir.