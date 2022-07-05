Ekonomiye ağır darbe

Ömer KADİROĞLU

Elektrik kesintilerinden olumsuz yönde etkilenen işletmeler, Teknecik Elektrik Santralinde yakıtın bitmesine bir anlam veremedi. Böylesi önemli bir konuda ihmal olamayacağını belirten işletme sahipleri “yakıtın bittiği son dakika mı belli oldu?. Bu kabul edilemez bir durumdur” dedi.

Diyalog’a konuşan işletmeciler, elektrik kesintileri yüzünden ekonominin ağır darbe yediğini söyledi:

Ne dediler…?

Haydar Sarıkaya

“Pandemi işlerimiz üzerindeki olumsuz etkileri sürerken, döviz çalkalanmaları ile daha da kötüye gittik. Tüm bu sıkıntıları aşmaya çalışırken, şimdi de elektrik kesintileri yaşıyoruz. Elektrik parasını düzenli olarak ödeyen insanlar da mağdur oluyor. Elemanlarımız Karaoğlanoğlu’na montaja gitti ancak elektrik olmadığı için iş yapamayıp geri geldi. Aksayan bu iş için ikinci kez adamlarımız oraya gidecek. Hal böyle olunca maddi yönden zarara uğruyoruz. Elektrik ve kaynak, dikiş boya gibi işler yapmam lazım ancak yapamıyorum. Yetkililer klima altında maaşını alıyor, rahatına bakıyor ve halk ile esnafın durumunu görmüyor. Oy zamanı dükkân dükkan gezip oy istiyorlar ancak seçimden sonra kimseyi göremiyorsunuz.”

Özel Denizalp

“Pandemi ve dövizdeki yükseliş nedeniyle zaten büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İşlerimizi düzene koymaya çalışırken devlet kanadından sürekli zamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Temmuz ayı itibariyle elektrikte zamlı tarife uygulanmaya başlandı. Ocak ayında 3 bin lira civarında olan elektrik faturam geçtiğimiz ay 12 bin TL geldi. Yeni zam ile birlikte 15-16 bin lirayı bulacağını düşünüyorum. Elektrik harcamalarını yaptığım işlere yansıtmam lazım ve bu da yine işlerimin düşmesine neden olacak. Düzenli olarak elektrik faturalarımı ödesem de kesintilerle karşı karşıya kalıyorum. Montaja giden elemanlarım gittikleri bölgede elektrik yoksa geri dönüyor ve bir başka gün yine aynı iş için aynı yere gidiyor. Bu durum da bizlere ek masraflar olarak yansıyor. En azından elektrik giderlerimizden kurtulmak için hükümet edenlerden beklentimiz sanayi bölgeleri veya elektrik tüketimi fazla olan işletmelere güneş paneli kurmaları konusunda teşvik veya düşük faizli krediler vermesidir. Böylelikle üretimin devamı sağlanabilir.”

Hakan Biçentürk

“Sabah 4 saat süreyle elektrik kesildi. Tam geldi derken öğlen yine iş yapacağımız saatte elektrikler kesildi. Jeneratörümüz var ancak jeneratörle iş yaptığımız zaman iki katı giderimiz oluyor. Yaz günü 8 saatlik kesinti kabul edilemez. Biz savaş gördük ancak böyle bir kaos yaşamadık. Elektrik faturalarımı düzenli ödesek de hak ettiğimiz hizmeti alamıyoruz. 3 ay önce 8-9 bin lira elektrik öderken bugün 28 bin lira elektrik faturası ödedim. Bu noktada yetkililerden beklenecek çok şey olsa da bizim bu idarecilerden bir beklentimiz kalmadı ve kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavuruyoruz. İşletmemi kurarken çocuklarıma bir işyeri bırakmak istedim ancak bin kere pişman oldum. Önümüzü göremiyoruz. Bankalardan borçlanarak işlerimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz ve bu arada 20 yılda kazandığımızı 20 ayda geri verdik.”

Halil Gülşen

“Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri turizm acentelerini de vurdu. Kesintiler nedeniyle birçok acente dün iş başı yapamadı. Dükkânlarını açan işletmeler de elektrik olmaması nedeniyle bilet satamadı. Bayram öncesi en fazla satış yapacağımız bu günlerde elektrik kesintisi yapılarak işlerimize darbe vuruluyor.”