Sayı artırıldı

Alithia gazetesi; İngiltere hükümetinin, son günlerde İngiliz milletvekillerinin bir dizi sorusuna verdiği cevaplara göre; Kıbrıs’taki askerî üslerde personel sayısının 3 bin civarında olduğunu yazdı.

Gazeteye göre; Savunma Bakanı Yardımcısı James Hippie, İşçi partili gölge savunma bakanı John Healey’in sorusuna karşılık, İngiltere’nin Doğu Akdeniz’deki genel varlık artırımı kapsamında Kıbrıs’taki egemen askeri üslerindeki personel sayısını artırdığını söyledi. Hippie, üslerdeki personel sayısının “bölge istikrarına katkı sağlamak, insani yardımda bulunmak ve İngiliz çıkarlarını korumak” maksadıyla artırıldığını savundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı’nın Avrupa konularından sorumlu bakan yardımcısı Lio Doherty ise “Rum dostu Kuzey Londra Muhafazakar Milletvekili Mathew Ofrod’un, Türkiye’den Kıbrıs’taki askerini çekmesinin istenip istenmediği sorusuna karşılık İngiltere’nin Türk makamları ile Kıbrıs sorununun çözüm perspektiflerini belirli aralıklarda görüştüğünü belirterek “Kıbrıs sorununa adil ve sürekli bir çözümün Ada’nın bölünmüşlüğünün neden olduğu zorlukların çözülmesinden daha iyi olduğu inancımızı koruyoruz” ifadesini kullandı.

“Mülkiyet başlığının, Kıbrıs sorununun en karmaşık ve hassas yönlerinden biri olduğu” yorumunu yapan Doherty, “1974’teki olaylardan sonra ortaya çıkan meselelerin en etkin şekilde, adil ve kalıcı bir formülle çözülebileceğini”, İngiltere’nin BM prosedürünü desteklemeye ve iki tarafı müzakere masasına dönmeye cesaretlendirmeye devam ettiğini söyledi.