Yoğun katılım oldu

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti), 6 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde milletvekili ve yerel seçim adaylarını düzenlediği şölenle kamuoyuna tanıttı. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın yanı sıra parti yöneticileri, adaylar, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

8 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen tanıtım şöleni, Kıbrıs Türk müzikleri ve TAM Parti şarkılarıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından partinin vizyonu, hedefleri ve gelecek perspektifini anlatan sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Programda TAM Parti Genel Sekreteri Bünyamin Yüksekbaş da katılımcılara hitap etti. Konuşmanın ardından milletvekili adayları bölge bölge sahneye davet edilerek tanıtıldı. İskele, Lefke, Güzelyurt, Girne, Gazimağusa ve Lefkoşa bölgelerinden adaylar katılımcılara takdim edildi.

Gecenin önemli bölümünde TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş sahneye davet edildi. Denktaş, salondaki katılımcılara hitap ederken yoğun alkışlarla karşılandı.

Partinin yıllara dayanan siyasi deneyimini yeni kadrolar ve genç isimlerle birleştirdiği mesajının verildiği şölen, milletvekili ve yerel seçim adaylarının tanıtılmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

