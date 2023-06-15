Yolu gösterdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ta yeni bir görüşme trafiği olasılığına ilişkin, Rum kesiminin mevcut yönetiminin öncekilere göre “daha barışçı” bir hava içinde olduğunu belirtti. Erdoğan, “Bu barışçı havayı devam ettirirlerse ve başta Avrupa Birliği olmak üzere bazı tahriklere kapılmadan KKTC’nin egemen eşitlikteki haklarını korumaya 'Evet' derlerse biz de 'Niye olmasın deriz." ifadesini kullandı. Ancak Erdoğan, KKTC'nin egemen eşitlik haklarının Rum kesimince tanımasının ön şart olduğunu yineledi.

Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, KKTC'de, Türkiye ve KKTC arasındaki güçlü bağların altını tekrar çizdiklerini, ikili gündemde yer alan konuları ve Kıbrıs meselesine dair son durumu değerlendirdiklerini belirtti.

Üzerimize düşeni yapacağız

Maruz kaldıkları onca haksız, hukuksuz ambargoya rağmen Kıbrıs Türklerine devlet hizmetlerinin rahatlıkla sunulabilmesi noktasında yürüttükleri ortak çalışmaları ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, "KKTC'nin Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezi haline getirilmesi yönünde attığımız ve atacağımız adımları mütalaa ettik. Türkiye olarak, Kıbrıs Türkü'nün hak ve menfaatlerinin korunması, Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, adanın asli unsuru Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmak önceliğimiz olmayı sürdürecektir" diye konuştu.

KKTC'nin egemenlik eşitlik haklarının tanınması ön şart

Erdoğan, "Kıbrıs'ta yeni bir görüşme trafiği söz konusu olabilir mi? Özellikle Rumlardan veya başka çevrelerden bu doğrultuda bir talep var mı?" sorusuna karşılık, Rum kesiminin mevcut yönetiminin öncekilere göre daha barışçı bir hava içinde olduğunu söyledi.

"Bu barışçı havayı devam ettirirlerse ve başta Avrupa Birliği olmak üzere bazı tahriklere kapılmadan KKTC’nin egemen eşitlikteki haklarını korumaya 'Evet' derlerse biz de 'Niye olmasın deriz." ifadesini kullanan Erdoğan, ancak KKTC'nin egemen eşitlik haklarının Rum kesimince tanımasının ön şart olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği dürüst değil…

Erdoğan, kendisinin başbakanlığı döneminde İsviçre Bürgenstock'ta Yunanistan'la görüştüklerini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zaman bize söz verdiler, dediler ki 'Referanduma gitmek suretiyle çıkacak neticede biz Avrupa Birliği olarak yanınızda olacağız.' Ama bunlar maalesef Kuzey Kıbrıs'ın yanında olmadıkları gibi hemen Güney'i Avrupa Birliği'ne dahil ettiler, Kuzey Kıbrıs'ı ise dışarıda bıraktılar. O gün bugündür bu böyle geliyor, Avrupa Birliği dürüst değil. Biz de 50 seneyi devirdik, hala bu AB aynı noktada, değişen bir şey yok.”

Mücadelemiz sürecek

Bu arada Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

“Türk Milletinin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kıbrıs Türk halkı ile yan yana, omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz.

Anavatan ile Yavruvatan arasındaki entegrasyonun derinleştirilmesi için hukuki, ekonomik ve siyasi her türlü adımı atacağız.

Ne ülkemizin ne de KKTC’nin haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz.”

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023, 10:02