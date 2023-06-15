Üç araç birbirine girdi

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde önceki akşam alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu.

Kırmızı ışıkta durmayarak, kazaya yol açan Hüseyin Genç’in 118 promil alkollü olduğu açıklandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Hamitköy’de meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 118 miligram alkollü içki tesiri altındaki Genç,

HT 547 plakalı salon aracı ile kırmızı ışıkta durmayarak, yeşil ışık yandığı için yoluna devam Ferhat Kılıç (E-31) yönetimindeki ZPG 390 plakalı aracın sağ yanına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ZPG 390 plakalı araç, savrularak kırmızı ışıkta bekleyen Cuma Fakı (E-37) yönetimindeki PF 531 plakalı aracın sağ yan kısmına ve Pembe Ağa (K-23) yönetimindeki SP 234 plakalı aracın ön kısmına çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Hüseyin Genç tutuklandı.