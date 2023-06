Kasaplar üzgün

Ömer KADİROĞLU

Euro’nun son iki hafta içinde Türk lirası karşısında yüzde 10 civarında değer kazanmasına rağmen, güneydeki et fiyatlarının kuzeyden daha düşük olduğu belirtildi.

Müşterilerin güneye kaymasından yakınan kasaplar, işlerin büyük ölçüde azaldığını söyledi.

Kasaplar, et fiyatlarının makul seviyede olması için hükümetin hayvancıyı desteklemesi gerektiğini belirtti. Güncel et fiyatlarıyla ilgili de bilgiler veren kasaplar, dana etinin 280, kuzunun 350-380, kuzu kaburganın ise 270 TL’den satıldığını ifade etti.

Halkın kuzeyde bir kilo ete vereceği parayla güneyde iki kilo et alabileceğine dikkat çeken kasaplar, şunları söyledi:

Ne dediler…?

Ahmet Kamkam

“Et fiyatlarında bir değişiklik yok ancak satışlarımız çok fazla düştü. Fiyatlar Güney Kıbrıs’ta bizdekinin yarısı kadar olduğu için insanlar oraya gidip et alıyor. Mağusa bölgesinde ortaya çıkan çiçek hastalığı bir nebze de olsa işlerimizi etkilese de esas düşüşün nedeni halkın güneye yönelmesidir.

Dana eti 280 TL, kuzu kaburga 270 TL ve 350 TL pirzola satılıyor. Bu fiyatların düşmesi için hükümetin bir an önce el atması gerekiyor. Hayvancının desteklenmesi ile et fiyatları düşürülebilir. Hayvan fiyatlarının artması talebin artmasından da kaynaklanıyor. Eğer hayvancı desteklenmezse üreticiyi tamamen kaybedeceğiz.”

Bayram Sarı

“Et satışları tamamen durdu. Bunu ekonomik krize bağlasak da en önemli neden insanların et almak için güneye yönelmesidir. Son bir haftada canlı hayvanın kilosunda 10 TL gibi bir artış oldu. Mağusa bölgesinde çiçek hastalığı çıktı ancak bu durum et tüketimini etkilemedi. Halkımızın çoğu güneyden et alıyor. Halk, kuzeyde bir kilo ete vereceği parayla güneyde 2 kilo alabiliyor. Ben de olsam etimi güneyden almayı tercih ederdim. Et fiyatlarının makul seviyede olması için hükümetin hayvancıyı desteklemesi gerekiyor. Artan maliyetlerden dolayı hayvancı işin içinden çıkamaz duruma geldi. Devlet yem fiyatları konusunda destek verirse hayvan fiyatları da düşecektir. Daha önce haftada 70-80 hayvan keserken, şimdilerde 5 hayvan kesiyorum ve bitmiyor.”

Ahmet Onbaşı

“Et satışlarımız yüzde 50 düştü. Bu düşüşü fiyatların yükselişine bağlıyorum. Hayvan üretiminin fazla olduğu söyleniyor ancak nüfusun çoğaldığını dikkate almıyorlar. 1980’li yıllarda Arap ülkelerine 3-5 bin hayvan ihraç edilirdi, bugün et ithalini konuşuyoruz. Canlı kuzuyu kilosu 140 TL’den alıyorum, etini 380 TL’ye satıyorum. Son yaptığım hayvan alımında 131 bin TL nakit para ödedim. Son günlerde Mağusa bölgesinde hayvanlarda çiçek hastalığı ortaya çıktı ancak bu durum işlerimizi pek etkilemedi. Bizim işlerimiz zaten düşmüştü. Yılbaşında eti 240-250 civarında satıyorken, bugün 380 liraya satıyorum. Kurban bayramına kadar bu fiyatlar böyle devam edecek, bayramdan sonra et fiyatlarının düşeceğini düşünüyorum. İşler düştü diye hayvancılar arayıp elinde hayvan olduğunu ve isteyip istemediğimi soruyor. Satamadığım hayvanı almak istemiyorum.”

Ali Onbaşı

“Bir ay içerisinde 4 kez fiyat değişti. Bakanlığın bu işe bir el atıp hayvancıya teşvik vermesi gerekiyor. Yaptığımız işten zevk almıyoruz. 20-30 yıllık müşterim güneyden et alıyor, ben de sinek avlıyorum.

Et fiyatlarındaki artış ve alım gücünün düşmesi halkı güneyden et almaya yönlendirdi ve bu işe el atılmazsa çok daha kötü günler bizleri bekliyor olacak.”

Kasaplarda et fiyatları

Kuzu kilosu: 380 TL

Kuzu döş: 350 TL

Kuzu but: 350 TL

Oğlak: 350 TL

Dana kıyma:300 TL

Lop dana: 320 TL

Dana: 280 TL

Biftek: 300 TL

Ciğer: 220-250 TL