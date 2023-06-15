Polise şikayet ettiler

Larnaka Havaalanı park alanındaki 15 yerin, Larnaka Havaalanı’na yolcu alıp-bırakan Kıbrıslı Türk taksicilerden şikâyetçi olan Rum “Şehir Taksileri Federasyonu”nun oluruyla kapatıldığı haber verildi.

Alithia’nın “Havaalanında Taksi Park Yeri Yok… Müşteri Çağırıncaya Kadar Meneu’daki Büfede Bekliyorlar” başlıklı haberine göre, Rum Şehir Taksicileri Federasyonu Başkanı Konstantinos Konstantinu KKTC’den havaalanına giden Kıbrıslı Türk taksi şoförlerinin “bütün park yerlerini kapattıklarını ve sefere çıkmadan önce, çıkacakları park yerini devretmek üzere Kıbrıslı Türk meslektaşlarını telefonla çağırdıklarını" iddia etti.

Konstantinu, Rum taksicilerinin havaalanı park yerinde yer bulamadıkları için Meneu’daki bir büfede müşteriden telefon gelmesini beklediklerini, havaalanına gittiklerinde ise gelen yolcu bölümü önünde özel araçlar park ettiği için sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Bu durumu havaalanı işletmeci Hermes ve Rum polisine aktardıklarını belirten Konstantinu, “kendilerine olumsuz ayrımcılık yapıldığından şikâyet etmelerine bahane yaratılmaması için Kıbrıslı Türk taksicilerle ilgili durumlarda dikkatli davranılması yönündeki siyasi karara atıf yaparak” Rum taksicilere yardımcı olunmadığını söyledi.

Konstantinos Konstantinu ayrıca Rum polisinin, Kıbrıslı Türk taksicilere sadece havaalanı park yerlerinde tekelleşmemeleri yönünde sözlü uyarıda bulunduğunu kaydetti.

Konstantinu, sadece havaalanı için izin verilmiş olmasına rağmen Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs genelinde taksicilik yaptıklarını öne sürdü.