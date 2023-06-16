Kalplerde taht kurdu

Afet İLBAN

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu’da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın heykelinin açılış törenine katıldı.

Tatar burada yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın hayatını, ömrünü Kıbrıs davasına adadığını belirterek, Denktaş’ın, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ten bayrağı devraldıktan sonra Kıbrıs Türk halkının sesi olduğunu vurguladı.

“Eğer Kıbrıs Türk halkının bir devleti, cumhuriyeti olmasaydı bugün varlığımızı sürdürmemiz mümkün olmayacaktı” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının kalbinde taht kurduğunun altını çizdi.

Bolu’da Kıbrıs Gazisi Ahmet Şerafettin Yamaner’in girişimiyle açılan heykel ile Rauf Raif Denktaş’ın isminin yaşatılması ve Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin gençler ve yeni nesillere ilelebet gösterilecek olmasının anlamlı ve değerli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tatar, her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile uyum ve istişare içerisinde Kıbrıs meselesini değerlendirdiğini ifade ederek, KKTC’nin, Türkiye’nin desteğiyle Türk Devletleri Teşkilatı’nın gözlemci üyesi olmasının önemli kilometre taşı olduğunu kaydetti. Tatar, Kıbrıs meselesinin Türkiye’nin kendi güvenliğini de yakından ilgilendiren milli bir dava olduğunu vurguladı.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği Bolu Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Ahmet Şerafettin Yamaner’in yapımını üstlendiği heykel, Kalıcı Konutlar Meydanı’nda yer aldı. Bolu Belediye bando ekibinin de yer aldığı törene, protokolün yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Konuşmaların ardından heykelin açılışı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş başta olmak üzere protokolün katılımıyla “Kıbrıs Zafer Marşı” eşliğinde yapıldı.

Heykelin üzerindeki karekodun okutulmasıyla, vatandaşlar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın hakkında bilgiye de ulaşabilecek.



Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023, 10:28